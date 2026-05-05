'Oranje-spelers stappen op Koeman af en willen dat Wijnaldum en De Roon meegaan naar WK'

5 mei 2026, 07:25   Bijgewerkt: 09:24
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

De spelers van Oranje hebben zich sterk gemaakt voor een plek in de WK-selectie voor Georginio Wijnaldum en Marten de Roon. Dat meldt Mike Verweij althans. Eerstgenoemde gaat echter niet mee naar het eindtoernooi.

Wijnaldum heeft lang een belangrijke rol gehad bij het Nederlands elftal en hoopte die ook komende zomer weer te kunnen vertolken. Momenteel speelt de middenvelder bij Al-Ettifaq, waar hij zeer op dreef is. “Wijnaldum heeft in Zeist heel veel steun gevoeld en ook het idee gekregen dat hij wel mee zou kunnen naar het WK”, vertelt Verweij in de podcast Kick-Off. “Vandaar ook de open sollicitatie, denk ik, en dat wordt ondersteund door heel veel bepalende spelers.”

De Oranje-selectie deed volgens de journalist een goed woordje voor Wijnaldum, maar hij was niet de enige die een voorkeursprocedure kreeg. “Zij hebben aangedrongen op zijn aanwezigheid in Amerika en ook de aanwezigheid van Marten de Roon.” Laatstgenoemde speelt wel door het hoofd van Ronald Koeman, zo bleek ook weer uit de uitzending van Studio Voetbal van zondag.

Wijnaldum en De Roon speelden in 2024 hun laatste interlands voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Atalanta is nog altijd een belangrijke kracht in Italië, terwijl Wijnaldum in de Saudi Pro League vijftien goals maakte en zes assists gaf in 29 wedstrijden.

Appeltje
63 Reacties
1.311 Dagen lid
214 Likes
Appeltje
Kan toch niet waar zijn, hebben ze dan helemaal geen verstand.

VARcheck
333 Reacties
312 Dagen lid
178 Likes
VARcheck
Onzin. Met groot respect voor de carrière & inzet voor Oranje. Tijd voor vernieuwing.

Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum
Al Ettifaq Club
Team: Ettifaq
Leeftijd: 35 jaar (11 nov. 1990)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ettifaq
30
15
2024/2025
Ettifaq
34
14
2023/2024
Ettifaq
29
6
2022/2023
Roma
14
2

