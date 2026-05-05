Uruguay wacht al 76 jaar op nieuwe wereldtitel

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Uruguay, dat al 76 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel.

Uruguay plaatste zich als een van de zes Zuid-Amerikaanse landen direct voor het WK van komende zomer. De winnaar van het eerste WK ooit in 1930 eindigde op de vierde plaats van de tien landen, met 28 punten uit 18 wedstrijden. Ook Colombia, Brazilië en Paraguay eindigden op dat aantal, terwijl Ecuador een puntje meer pakte. Wereldkampioen Argentinië stak er met kop en schouders bovenuit en eindigde de kwalificatiecyclus op 38 punten.

Bondscoach Bielsa net zo ervaren als excentriek

Uruguay wordt tijdens het WK getraind door Marcelo Bielsa. De zeventigjarige bondscoach was twee keer eerder als trainer op een mondiale eindronde: in 2002 werd hij met Argentinië uitgeschakeld in de groepsfase, terwijl hij het in 2010 met Chili tot de achtste finales schopte. Het derde WK van Bielsa moet dus wel in een succes eindigen.

De carrière van Bielsa als profvoetballer duurde niet heel lang. De voormalig verdediger begon zijn loopbaan in 1975 bij Newell’s Old Boys, waar hij twee seizoenen onder contract stond. Na een seizoen bij Instituto en een bij Argentino de Rosario zette Bielsa in 1980 op 25-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Hij wilde zich namelijk gaan richten op het trainersvak.

Dat deed hij met succes. Na periodes als hoofdtrainer bij Newell’s Old Boys, Atlas, Club América en Vélez Sarsfield haalde Espanyol hem in 1998 naar Europa. Lang duurde zijn avontuur in Spanje niet, omdat de Argentijnse bond hem aanstelde als bondscoach. Nadat hij ook de Chileense nationale ploeg onder zijn hoede had gehad, werd Bielsa een gewaardeerde trainer in Europa.

Na periodes bij Athletic Bilbao en Olympique Marseille werd de Argentijn in de zomer van 2016 aangesteld als trainer van Lazio. Twee dagen later besloot hij echter alweer zijn ontslag in te dienen, waarmee hij onderstreepte hoe excentriek hij is. Na een korte periode bij Lille OSC begon Bielsa in de zomer van 2018 bij Leeds United en bezorgde hij de club in 2020 promotie naar de Premier League na een absentie van zestien jaar. Sinds mei 2023 staat hij aan het roer bij Uruguay.

Programma WK 2026

Uruguay zit tijdens het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in Groep H. Met Spanje, Saudi-Arabië en Kaapverdië als tegenstanders zijn de Zuid-Amerikanen goede kanshebbers om bij de bovenste twee in de poule te eindigen. Uruguay bezet momenteel de zeventiende plaats op de FIFA-wereldranglijst. In Groep H staat alleen Spanje (plek 2) hoger, terwijl Saudi-Arabië (plek 61) en Kaapverdië (plek 69) op ruime afstand volgen.

Speelschema Uruguay (Groep H):

16 juni - 00.00 uur: Saudi-Arabië - Uruguay in Miami

22 juni - 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië in Miami

27 juni - 02.00 uur: Uruguay - Spanje in Guadalajara

WK-historie: eerste WK-winnaar staat al 76 jaar droog

Uruguay neemt komende zomer voor de vijftiende keer deel aan het WK. De eerste editie van het mondiale toernooi, in 1930, vond plaats in Uruguay en het gastland kroonde zich direct tot beste van de wereld. De twee edities die volgden, in 1934 in Italië en in 1938 in Frankrijk, weigerde Uruguay mee te doen. De Zuid-Amerikanen wilden niet naar Italië omdat veel Europese landen in 1930 niet naar Uruguay wilden afreizen, terwijl het land in 1938 ontbrak omdat men in Zuid-Amerika in de veronderstelling was dat het toernooi zou afwisselen tussen Europa en Zuid-Amerika.

Nadat er door de Tweede Wereldoorlog geen WK’s werden gehouden in 1942 en 1946 keerde het belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld in 1950 terug in Brazilië. Ook toen liet Uruguay zien de beste ter wereld te zijn. Het was de tweede en vooralsnog laatste wereldtitel van La Celeste, die wel met vier sterren boven het logo spelen. Dat komt doordat de FIFA de Olympische toernooien van 1924 en 1928 erkent als open wereldkampioenschap. Deze toernooien werden zonder inmenging van het Internationaal Olympisch Comité georganiseerd en waren daarnaast open voor alle voetballers. Omdat Uruguay beide toernooien won, is het de enige Olympisch kampioen die hiervoor sterren boven het logo mag dragen.

Gedurende de jaren na de laatste wereldtitel deed Uruguay mee aan de meeste WK’s, maar wist het zich in 1958, 1978, 1982, 1994, 1998 en 2006 niet te plaatsen. Over het algemeen deed La Celeste leuk mee aan de toernooien, maar reikte het nooit meer tot de finale. In 1954, 1970 en 2010 werd wel de halve finale gehaald en verloren, waarna ook telkens de troostfinale werd verloren. In 2022 eindigde het WK van Uruguay in de groepsfase, waar het derde eindigde achter Portugal en Zuid-Korea. De hoop is dat het land onder leiding van Bielsa weer een keer ver kan komen op het toernooi.

Bekende namen bij Uruguay

Federico Valverde is de absolute sterspeler van Uruguay. De 27-jarige middenvelder werd in 2016 op zijn achttiende verjaardag door Real Madrid weggeplukt bij Peñarol in zijn geboorteland. Na een verhuurperiode bij Deportivo La Coruña kreeg de rechtspoot de kans zich te ontwikkelen in het eerste elftal van de Madrilenen. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het elftal bij Real Madrid en staat de teller momenteel op 73 interlands. Hij vormt normaal gesproken het middenveld met Manuel Ugarte (Manchester United) en Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).

In de punt van de aanval kan Bielsa niet meer beschikken over spitsen van het kaliber van Diego Forlán en Luis Suárez. In plaats daarvan moet Darwin Núñez (Al-Hilal) tegenwoordig voor de doelpunten zorgen bij Uruguay. Hij speelde tot dusver 38 interlands en was daarin dertien keer trefzeker. Rots in de branding in de achterhoede is Ronald Araujo (Barcelona), die door blessureleed over de jaren heen pas 27 wedstrijden speelde voor de nationale ploeg.