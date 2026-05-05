Bas Nijhuis heeft maandagavond een hoopvolle gezondheidsupdate gegeven over Jan Boskamp. De 77-jarige voormalig voetbaltrainer en Vandaag Inside-cultheld kampte met medische problemen, maar lijkt de weg omhoog te hebben gevonden.

In gesprek met RTV Rijnmond gaf Boskamp onlangs, in april, aan dat hij met medische problemen kampte. “Het is zo klote. Ik heb vier dingen gehad. Drie zijn verholpen. Alleen die spierreuma niet”, legde de oud-Feyenoorder uit. Bovendien zou Boskamp flink zijn afgevallen, zo werd eerder bekend. Nijhuis komt maandagavond met goed nieuws in Vandaag Inside.

“Even iets leuks tussendoor: jij hebt met Jan Boskamp zitten eten”, opent Wilfred Genee het onderwerp. “Ik heb vanmiddag met Jan gegeten in Lierse. René (Van der Gijp, red.) zei al: het gaat niet goed met hem. En dat was ook echt zo. Maar hij heeft sinds vorige week een spuit in zijn been gehad. Hij merkt dat hij meer kracht krijgt”, reageert scheidsrechter Bas Nijhuis.

De momenteel geblesseerde arbiter vervolgt: “Je merkt in zijn woorden dat hij meer energie krijgt. Het was voor het eerst dat hij weer een halfuur zelf in de auto heeft gereden.”

Nieuwe Feyenoord-verspreking Jan Boskamp

Boskamp is zijn grappen in ieder geval niet verleerd: “Toen we het voorgerecht kregen met een klein beetje sla, zei hij: ik ben geen konijn. Dat was echt heel mooi.” Een befaamde verspreking kon natuurlijk niet ontbreken. “Hij begon op een gegeven moment over Feyenoord. Zegt hij ‘wannebe’, die is ook goed. Toen pakte ik mijn telefoon erbij en ging het om (Tsuyoshi, red.) Watanabe. Maar het was mooi om te zien. Ook om te zien dat hij overal zo geliefd is”, sluit Nijhuis af.

