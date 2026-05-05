Johan Derksen denkt aan ontslag Cruijff: 'Hoe kún je hem halen?'

5 mei 2026, 08:57
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen en Valentijn Driessen begrijpen helemaal niets van de komst van Maarten Paes naar Ajax, zo stellen ze maandagavond opnieuw in Vandaag Inside. De doelman maakte afgelopen zaterdag geen beste indruk tegen PSV, en Derksen vraagt zich af of Jordi Cruijff – de persoon die Paes naar Ajax haalde – al ontslagen is.

Cruijff startte op 2 februari als nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers. De eerste speler die hij naar Ajax haalde, was Paes. De 27-jarige doelman werd overgenomen van FC Dallas en kwam in eerste instantie als tweede keeper naar de Johan Cruijff Arena. Door de blessure van Vítězslav Jaroš moest de voormalig goalie van FC Utrecht echter al snel aan de bak, al kan hij nog niet bepaald overtuigen.

Johan Derksen: 'Is hij al ontslagen bij Ajax?'

Niet voor het eerst was Paes onderwerp van gesprek tijdens Vandaag Inside, waar onder meer Derksen al vaker liet weten dat hij absoluut geen fan is van de keeper. “Hoe hebben ze nu in godsnaam die Paes kunnen halen? Die is bij Utrecht mislukt en laat iedere wedstrijd zien dat hij er geen klote van kan”, zegt De Snor, waarna er een compilatie van mislukte passes in beeld verschijnt van Paes tijdens Ajax – PSV.

“Die verdedigers moet je waarschuwen dat ze niet terug moeten spelen, maar ze spelen alleen maar terug. Dat is verantwoordelijkheid afschuiven, en dan is hij de schlemiel”, zegt Driessen. “Maar iemand bij Ajax heeft Paes gehaald, is die al ontslagen?”, is Derksen hard. Driessen maakt duidelijk dat Cruijff degene is die Paes naar Amsterdam heeft gehaald. “Dat is Jordi Cruijff geweest. En die gaat nu ook een nieuwe trainer aanstellen…” Derksen: “Sjonge jonge jonge…”

Maarten Paes

Maarten Paes
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (14 mei 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
0
2025
Dallas
22
0
2024
Dallas
30
0
2023
Dallas
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

