Johan Derksen en Valentijn Driessen begrijpen helemaal niets van de komst van naar Ajax, zo stellen ze maandagavond opnieuw in Vandaag Inside. De doelman maakte afgelopen zaterdag geen beste indruk tegen PSV, en Derksen vraagt zich af of Jordi Cruijff – de persoon die Paes naar Ajax haalde – al ontslagen is.

Cruijff startte op 2 februari als nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers. De eerste speler die hij naar Ajax haalde, was Paes. De 27-jarige doelman werd overgenomen van FC Dallas en kwam in eerste instantie als tweede keeper naar de Johan Cruijff Arena. Door de blessure van Vítězslav Jaroš moest de voormalig goalie van FC Utrecht echter al snel aan de bak, al kan hij nog niet bepaald overtuigen.

Johan Derksen: 'Is hij al ontslagen bij Ajax?'

Niet voor het eerst was Paes onderwerp van gesprek tijdens Vandaag Inside, waar onder meer Derksen al vaker liet weten dat hij absoluut geen fan is van de keeper. “Hoe hebben ze nu in godsnaam die Paes kunnen halen? Die is bij Utrecht mislukt en laat iedere wedstrijd zien dat hij er geen klote van kan”, zegt De Snor, waarna er een compilatie van mislukte passes in beeld verschijnt van Paes tijdens Ajax – PSV.

“Die verdedigers moet je waarschuwen dat ze niet terug moeten spelen, maar ze spelen alleen maar terug. Dat is verantwoordelijkheid afschuiven, en dan is hij de schlemiel”, zegt Driessen. “Maar iemand bij Ajax heeft Paes gehaald, is die al ontslagen?”, is Derksen hard. Driessen maakt duidelijk dat Cruijff degene is die Paes naar Amsterdam heeft gehaald. “Dat is Jordi Cruijff geweest. En die gaat nu ook een nieuwe trainer aanstellen…” Derksen: “Sjonge jonge jonge…”