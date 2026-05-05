Mocht Anton Gaaei daadwerkelijk in de etalage van Ajax belanden, snapt Henk Spaan daar helemaal niets van. De journalist denkt dat de Amsterdammers met de rechtsback een uitstekende speler hebben en vindt zijn goede optreden tegen PSV van afgelopen zaterdag geen incident.
Het Algemeen Dagblad meldde maandag dat het er alle schijn van heeft dat Ajax aankomende zomer een grote schoonmaak gaat houden. Er bestaat ‘een dikke kans’ dat Gaaei in ‘de enorme etalage’ belandt. Afgelopen winter werd al bekend dat de Deen mocht vertrekken uit de Johan Cruijff Arena, maar destijds hapten er geen clubs toe.
Gaaei gaf afgelopen zaterdag zijn visitekaartje af in de wedstrijd tegen PSV. Met een mooie pegel bracht hij Ajax op gelijke hoogte (1-1), terwijl hij ook betrokken was bij de late 2-2 van Mika Godts. Spaan geeft de onvermoeibare rechtsback een acht namens Het Parool. “Wat Gaaei deed, hadden we eerder gezien. Of zoals trainers het na afloop vaak zeggen: we wisten dat hij het kon”, begint de journalist.
“Wat ik me dan afvraag: waarom moet hij weg? Aan de top heb je een of twee specialiteiten nodig. Bij Gaaei zijn dat zijn schot en zijn voorzet, gestoeld op een fantastische mentaliteit”, vervolgt hij. Spaan snapt eveneens niet waarom Lucas Rosa mag vertrekken bij Ajax. “Rosa heeft ook een specialiteit: zijn Zuid-Amerikaanse instelling. Vergelijk hem met Tagliafico, die in een beter team speelde”, vindt de journalist. “Rosa is een onverzettelijke verdediger die ook naar voren onstuitbaar kan zijn. Waarom moet hij weg?”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.