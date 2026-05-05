Mogelijk vertrek Anton Gaaei en Lucas Rosa zorgt voor grote verbazing

5 mei 2026, 09:48
Ajax viert treffer tegen Heracles
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mocht Anton Gaaei daadwerkelijk in de etalage van Ajax belanden, snapt Henk Spaan daar helemaal niets van. De journalist denkt dat de Amsterdammers met de rechtsback een uitstekende speler hebben en vindt zijn goede optreden tegen PSV van afgelopen zaterdag geen incident.

Het Algemeen Dagblad meldde maandag dat het er alle schijn van heeft dat Ajax aankomende zomer een grote schoonmaak gaat houden. Er bestaat ‘een dikke kans’ dat Gaaei in ‘de enorme etalage’ belandt. Afgelopen winter werd al bekend dat de Deen mocht vertrekken uit de Johan Cruijff Arena, maar destijds hapten er geen clubs toe.

Gaaei gaf afgelopen zaterdag zijn visitekaartje af in de wedstrijd tegen PSV. Met een mooie pegel bracht hij Ajax op gelijke hoogte (1-1), terwijl hij ook betrokken was bij de late 2-2 van Mika Godts. Spaan geeft de onvermoeibare rechtsback een acht namens Het Parool. “Wat Gaaei deed, hadden we eerder gezien. Of zoals trainers het na afloop vaak zeggen: we wisten dat hij het kon”, begint de journalist.

“Wat ik me dan afvraag: waarom moet hij weg? Aan de top heb je een of twee specialiteiten nodig. Bij Gaaei zijn dat zijn schot en zijn voorzet, gestoeld op een fantastische mentaliteit”, vervolgt hij. Spaan snapt eveneens niet waarom Lucas Rosa mag vertrekken bij Ajax. “Rosa heeft ook een specialiteit: zijn Zuid-Amerikaanse instelling. Vergelijk hem met Tagliafico, die in een beter team speelde”, vindt de journalist. “Rosa is een onverzettelijke verdediger die ook naar voren onstuitbaar kan zijn. Waarom moet hij weg?”

Misschien moet je ze allebei ook niet te snel laten vertrekken.

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
1
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

