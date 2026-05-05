Mocht daadwerkelijk in de etalage van Ajax belanden, snapt Henk Spaan daar helemaal niets van. De journalist denkt dat de Amsterdammers met de rechtsback een uitstekende speler hebben en vindt zijn goede optreden tegen PSV van afgelopen zaterdag geen incident.

Het Algemeen Dagblad meldde maandag dat het er alle schijn van heeft dat Ajax aankomende zomer een grote schoonmaak gaat houden. Er bestaat ‘een dikke kans’ dat Gaaei in ‘de enorme etalage’ belandt. Afgelopen winter werd al bekend dat de Deen mocht vertrekken uit de Johan Cruijff Arena, maar destijds hapten er geen clubs toe.

Gaaei gaf afgelopen zaterdag zijn visitekaartje af in de wedstrijd tegen PSV. Met een mooie pegel bracht hij Ajax op gelijke hoogte (1-1), terwijl hij ook betrokken was bij de late 2-2 van Mika Godts. Spaan geeft de onvermoeibare rechtsback een acht namens Het Parool. “Wat Gaaei deed, hadden we eerder gezien. Of zoals trainers het na afloop vaak zeggen: we wisten dat hij het kon”, begint de journalist.

“Wat ik me dan afvraag: waarom moet hij weg? Aan de top heb je een of twee specialiteiten nodig. Bij Gaaei zijn dat zijn schot en zijn voorzet, gestoeld op een fantastische mentaliteit”, vervolgt hij. Spaan snapt eveneens niet waarom Lucas Rosa mag vertrekken bij Ajax. “Rosa heeft ook een specialiteit: zijn Zuid-Amerikaanse instelling. Vergelijk hem met Tagliafico, die in een beter team speelde”, vindt de journalist. “Rosa is een onverzettelijke verdediger die ook naar voren onstuitbaar kan zijn. Waarom moet hij weg?”