Bom barst bij Santos: Robinho jr. doet aangifte tegen Neymar na klap op training

Een incident bij Santos tussen en Robinho junior van afgelopen weekend krijgt een opvallend staartje. De achttienjarige aanvaller heeft aangifte gedaan tegen de voormalig wereldvoetballer na een aanvaring op de training. Ook de Braziliaanse club is een intern onderzoek gestart.

Afgelopen zondag kwam naar buiten dat Neymar zijn zestien jaar jongere ploeggenoot een tik gaf op de training. De aanleiding: Robinho junior zette Neymar te kijk met een dribbel, waarna de situatie uit de hand liep en ploeggenoten moesten ingrijpen. Neymar bood snel zijn excuses aan en gaf zijn fout toe. De verwachting was daarom dat het incident zonder gevolgen zou blijven.

Artikel gaat verder onder video

Daar blijkt geen sprake van. Robinho junior heeft aangifte gedaan tegen de voormalig sterspeler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain. De zoon van oud-voetballer Robinho, die een goede band heeft met Neymar, wil een publieke verontschuldiging van zijn ploeggenoot. Neymar lijkt daar niet aan te willen voldoen.

Daarnaast is Santos een intern onderzoek gestart naar het voorval. Robinho junior wil zelfs dat het contract van de 34-jarige aanvaller wordt ontbonden. Opvallend, aangezien Neymar eerder nog een mentorrol vervulde voor de jonge aanvaller.