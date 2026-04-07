neemt zijn pet af voor . De twee stervoetballers uit de Braziliaanse Série A, respectievelijk voor Corinthians en Santos, zijn buiten de lijnen goed bevriend. Volgens Depay krijgt Neymar te weinig waardering voor zijn carrière.

Depay speelt sinds 2024 voor Corinthians en zocht voor zijn komst contact met Neymar. Ze kenden elkaar van hun gezamenlijke periode in de Ligue 1. “Toen ik hierheen kwam, heb ik hem meteen gecheckt. Ik heb mijn research gedaan, mensen gebeld en met vrienden gesproken. Volgens mij checkte hij mij zelfs nog: ‘Ga je naar Corinthians?’ Dat is natuurlijk een grote club, dat weet iedereen”, vertelt Depay in een interview met Kick ’t Met.

Artikel gaat verder onder video

Een jaar later kwam Neymar zelf ook in Brazilië voetballen. “Toen ik zag dat er beweging was rondom zijn terugkeer naar Santos, dacht ik: dat is hard. Om hem in zijn eigen land te zien, dat is echt bijzonder om mee te maken. W hebben natuurlijk contact. Vandaag nog zelfs. Hij zit in een lastige situatie bij Santos; het loopt daar niet op rolletjes. Als je zo’n grote speler bent, komt alles op jouw schouders terecht.”

Corinthians en Santos stellen teleur

Het nieuwe Série A-seizoen is pas tien duels onderweg. Corinthians en Santos zijn allebei teleurstellend begonnen met slechts tien punten, waarmee ze allebei net boven de degradatiestreep staan. “De druk is hier enorm. Supporters verwachten dat je twee keer per week presteert, want je speelt ook twee wedstrijden per week. Altijd. Iedereen is extra gemotiveerd om van Corinthians te winnen.

“Wat ik mooi vind om te zien, is dat er niet alleen veel talent uit Brazilië vertrekt, maar ook weer terugkomt”, vervolgt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. “Neem bijvoorbeeld Paquetá, die voor 40 à 45 miljoen terugkwam naar Flamengo. De competitie nog lang niet op het niveau waar die zou kunnen zijn. Als de CBF en de clubs echt samenwerken, kan dit zo’n grote competitie worden. Het is heel exciting.”

Depay baarde een jaar geleden opzien door midden in en wedstrijd op een bal te gaan. Daarna werd een regel ingevoerd die dat verbood. Neymar sprong in de bres voor Depay, die zich afvroeg wat er met het land van 'joga bonito' is gebeurd. "Het voetbal wordt steeds saaier", zei Neymar.

“Ik denk dat Ney zich daar zelfs voor schaamt. Het is niet alsof iedereen elke dag op de bal gaat staan tijdens een wedstrijd. Hij is sowieso iemand die zich uitspreekt. Als hij het ergens niet mee eens is op voetbalgebied, laat hij dat horen. En ik vind het mooi dat hij terug is in Brazilië, want hij is belangrijk voor dit land.”

'Voetbal in Brazilië moeilijker dan Europa'

In eigen land wordt Neymar er soms mee om de oren geslagen dat hij nooit wereldkampioen is geworden, weet Depay. “Hij heeft misschien geen WK gewonnen, maar hij is wel all-time topscorer en all-time assistkoning van Brazilië. Wat hij wereldwijd heeft laten zien vanuit Brazilië, daar moet je trots op zijn. Ze noemen hem wel eens ‘the last samurai’, hij is de laatste van het joga bonito-voetbal. Wie is er nog meer?”

“Voetbal hier is gewoon moeilijker dan in Europa, vind ik. Honderd procent. Zet hem nu bij een goede club in Europa en mensen zullen het meteen weer zien”, denkt Depay. “Hij heeft de laatste tijd veel blessures gehad, vooral na zijn kruisbandblessure. Daarna krijg je vaak spierblessures als je terugkomt. Maar hij kan het echt nog wel. Hij moet alleen een periode krijgen zonder blessures, zodat hij weer ritme opbouwt.”