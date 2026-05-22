Richting het WK kent Ronald Koeman meerdere hoofdpijndossiers. Spelers als , , en Frenkie de Jong zijn niet wedstrijdfit. In een interview met de NOS wordt Koeman specifiek gevraagd naar Depay, maar gaat hij ook in op de situatie van enkele andere spelers.

Depay speelde op 23 maart zijn laatste wedstrijd voor Corinthians, maar daar kan snel verandering in komen. “De laatste stand van zaken is dat hij normaal gesproken zondag minuten gaat maken. Daarna hebben ze op 27 mei nog een wedstrijd", zegt Koeman. "Maar ja, dat zijn allemaal beslissingen die soms een beetje hoofdpijn geven. Hetzelfde geldt voor Timber en natuurlijk ook Justin Kluivert, die pas weer minuten heeft gemaakt na een knieoperatie."

"Dat zijn keuzes die je moet maken: is iemand er wel klaar voor of niet?", realiseert de bondscoach zich. "Spelers kunnen ook groeien tijdens het toernooi. Dat willen wij in principe ook. Maar je moet ook weer niet te veel van zulke spelers hebben. Binnen een selectie van 26 spelers kun je één of twee jongens meenemen die misschien wat minder ritme hebben. Omdat je ook niet altijd een referentie hebt van hoe spelers uit wedstrijden van negentig minuten komen."

"Maar nogmaals, we hebben nog een aantal dagen", zegt de bondscoach, die zijn selectie volgende week woensdag bekendmaakt. "Ik wil jongens die fit zijn of jongens die snel fit gaan raken. Dat is uiteindelijk de keuze die je moet maken.”