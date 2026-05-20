Twijfels bij Ajax: wil 'geblesseerd' drietal zichzelf sparen voor het WK?

Binnen Ajax leeft het vermoeden dat drie spelers met het oog op het WK een blessure voorwenden om niet in actie te hoeven komen in de play-offs, zo meldt FootballTransfers. Trainer Óscar García mist morgen (donderdag) in de halve finale tegen FC Groningen drie verdedigers die allen zijn geselecteerd voor de mondiale eindronde.

García sprak woensdag op een persconferentie van 'een aantal tegenslagen'. "Josip Sutalo, Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu, zij zijn niet beschikbaar. Nee, dat is niet goed", aldus de Spanjaard. "Als deze drie niet beschikbaar zijn, zullen er drie anderen zijn die graag willen spelen. We zullen met elf spelers spelen. Ik wil elf krijgers zien die voor het logo willen strijden. Ik weet dat alle spelers honderd procent zullen geven. Ze weten dat ze anders niet zullen spelen."

Bronnen melden echter aan FootballTransfers dat Ajax twijfelt over de ernst van de vermeende blessures van bovengenoemd drietal. "Bij Ajax zou men de indruk hebben gekregen dat Tomiyasu en ook Itakura en Sutalo zichzelf willen sparen voor het WK en mede daarom ook niet tot het uiterste gaan voor Ajax in de play-offs", schrijft de site.

Tomiyasu tekende in december transfervrij tot het einde van het lopende seizoen bij Ajax, nadat zijn contract bij Arsenal een halfjaar eerder was ontbonden vanwege een ernstige knieblessure. Sindsdien kwam de verdediger, die zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten kan, tot zeven officiële wedstrijden namens de Amsterdammers, waarvan twee als basisspeler. Zijn laatste speelminuten dateren van medio april, in het uitduel bij Heracles Almelo (0-3 winst) kwam de Japanner een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Itakura stond op zijn beurt afgelopen zondag nog de volle 90 minuten op het veld tegen sc Heerenveen (0-0). Sutalo, de week daarvoor nog basisspeler tegen FC Utrecht (1-2 verlies), ontbrak in het Abe Lenstra Stadion in de selectie.