Zorgen voor García richting play-offs: drietal verdedigers niet inzetbaar

Óscar García heeft te maken met personele problemen in de achterhoede bij Ajax in aanloop naar het play-offduel met FC Groningen, zo maakt de trainer duidelijk op zijn persconferentie.

Het reguliere seizoen van de Eredivisie zit erop, maar voor Ajax is de vakantie nog niet begonnen. De Amsterdammers eindigden namelijk als vijfde in de Eredivisie en moeten nu via de play-offs proberen om de voorrondes van de Conference League te bereiken. De eerste horde: FC Groningen. Op de persconferentie in aanloop naar dat duel krijgt García de vraag of hij over een fitte selectie kan beschikken.

“Nee, we hebben te maken met een aantal tegenslagen”, reageert de Spanjaard op die vraag, waarna hij opsomt wie er allemaal ontbreken. “Josip Sutalo, Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu. Zij zijn niet beschikbaar.” Uit de zaal klinkt dan dat dit ‘niet goed’ is. “Nee, zeker niet”, beaamt García.

Even later in de persconferentie wordt aan García gevraagd of het lastig is om met alle blessures naar de beste elf te blijven zoeken. “Als deze drie niet beschikbaar zijn, zullen er drie anderen zijn die graag willen spelen. We zullen met elf spelers spelen. Ik wil elf krijgers zien die voor het logo willen strijden. Ik weet dat alle spelers honderd procent zullen geven. Ze weten dat ze anders niet zullen spelen.”