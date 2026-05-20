Zorgen voor García richting play-offs: drietal verdedigers niet inzetbaar

20 mei 2026, 13:48
Óscar García
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Óscar García heeft te maken met personele problemen in de achterhoede bij Ajax in aanloop naar het play-offduel met FC Groningen, zo maakt de trainer duidelijk op zijn persconferentie. Josip Sutalo, Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu zijn allemaal niet beschikbaar voor de wedstrijd in Volendam.

Het reguliere seizoen van de Eredivisie zit erop, maar voor Ajax is de vakantie nog niet begonnen. De Amsterdammers eindigden namelijk als vijfde in de Eredivisie en moeten nu via de play-offs proberen om de voorrondes van de Conference League te bereiken. De eerste horde: FC Groningen. Op de persconferentie in aanloop naar dat duel krijgt García de vraag of hij over een fitte selectie kan beschikken.

“Nee, we hebben te maken met een aantal tegenslagen”, reageert de Spanjaard op die vraag, waarna hij opsomt wie er allemaal ontbreken. “Josip Sutalo, Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu. Zij zijn niet beschikbaar.” Uit de zaal klinkt dan dat dit ‘niet goed’ is. “Nee, zeker niet”, beaamt García.

Even later in de persconferentie wordt aan García gevraagd of het lastig is om met alle blessures naar de beste elf te blijven zoeken. “Als deze drie niet beschikbaar zijn, zullen er drie anderen zijn die graag willen spelen. We zullen met elf spelers spelen. Ik wil elf krijgers zien die voor het logo willen strijden. Ik weet dat alle spelers honderd procent zullen geven. Ze weten dat ze anders niet zullen spelen.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stuur de hele selectie maar met vakantie, het wordt tocht niks meer met die play offs.

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

