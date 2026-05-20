Fans van Willem II zijn in de nacht van dinsdag op woensdag naar Volendam afgereisd om te protesteren. De Tilburgers spelen zaterdag de return van de finale van de play-offs om promotie/degradatie bij FC Volendam, maar mogen geen uitfans meenemen. Op foto’s van Tilburg Tifosi is te zien dat er uit protest de nodige spandoeken zijn opgehangen in Volendam.

De veiligheidsdriehoek van Volendam heeft zich deze week niet populair gemaakt bij verschillende groepen supporters. Naar aanleiding van de misdragingen van de fans van FC Volendam na de thuisnederlaag tegen Telstar (1-2), besloot de driehoek om in de play-offs geen uitsupporters toe te staan. Dit zou niet alleen gelden voor het duel tussen Volendam en Willem II, maar ook de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen zou zonder uitsupporters moeten worden gespeeld.

Nadat er demonstraties werden aangekondigd door supportersgroepen van FC Groningen, Willem II en FC Utrecht (dat in de finale van de play-offs mogelijk in Volendam tegen Ajax speelt) en de KNVB de gemeente Edam-Volendam had verzocht om wel fans toe te laten bij de wedstrijd van Ajax, kwam de driehoek dinsdag terug op het besluit. Daardoor mag de Trots van het Noorden donderdag toch supporters meenemen naar de halve finale van de play-offs. Tot onvrede van iedereen die Willem II een warm hart toedraagt, bleef het verbod op fans uit Tilburg wél staan.

Tilburg Tifosi kondigde maandag al aan dat Willem II-supporters zaterdag ‘massaal naar Volendam’ gaan rondom de finale van de play-offs. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag zijn er de nodige supporters naar het vissersdorp afgereisd om spandoeken op te hangen. “Gemeente Volendam Eredivisie-onwaardig”, valt er te lezen op een van de doeken. “Leeg vak, zwak beleid”, staat op een ander doek. Ook hangt er een doek met de tekst ‘tot zaterdag’, waarmee de groepering duidelijk maakt nog steeds van plan te zijn ook rondom de finale naar Volendam af te reizen.