Heracles neemt na degradatie afscheid van Pasveer, die niet peinst over pensioen

20 mei 2026, 11:23
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Heracles Almelo neemt na de degradatie uit de Eredivisie afscheid van Remko Pasveer, zo meldt de club via de officiële kanalen. De club had de optie om het aflopende contract van de 42-jarige sluitpost met een seizoen te verlengen, maar maakt hier geen gebruik van. Pasveer wil echter nog niet met pensioen.

Pasveer stond tussen de zomer van 2021 en begin 2026 onder contract bij Ajax. De Amsterdammers besloten hem halverwege het huidige seizoen te laten vertrekken naar Heracles. De doelman wilde zijn oude club namelijk helpen in de strijd tegen degradatie. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen met daarin een optie voor nog een jaar, maar kon de Almeloërs niet helpen in de Eredivisie te eindigen. Heracles werd laatste met negentien punten.

Hoewel de club waar Pasveer tussen 2006 en 2014 eerder onder contract stond een optie had om de verbintenis te verlengen, wordt deze niet gelicht. Dat betekent dat de routinier na een half jaar, waarin hij elf duels keepte, alweer vertrekt uit het Asito Stadion.

Waar de toekomst van Pasveer ligt, is nog niet duidelijk. Ondanks zijn leeftijd is de 42-jarige doelman echter nog niet van plan om te stoppen, zo weet Voetbal International. Hij zal nu dus transfervrij op zoek kunnen naar een nieuwe club.

Remko Pasveer

Remko Pasveer
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 42 jaar (8 nov. 1983)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Ajax
24
0
2023/2024
Ajax
0
0
2022/2023
Ajax
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Telstar
34
-6
37
15
PEC
34
-27
37
16
Volendam
34
-20
32
17
NAC
34
-23
29
18
Heracles
34
-50
19

Complete Stand

