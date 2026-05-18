Vrouw van Frenkie de Jong steunt Matthijs de Ligt na treurig bericht

18 mei 2026, 18:00
Matthijs de Ligt en Mikky Kiemeney
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor Matthijs de Ligt is de WK-droom definitief uiteengespat. De verdediger van Manchester United maakte vrijdag vanuit het ziekenhuis bekend dat hij geopereerd is aan zijn rug en daardoor niet met Oranje afreist naar het wereldkampioenschap in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Op sociale media werd de 52-voudig international direct overspoeld met steunbetuigingen van ploeggenoten, internationals en oud-voetballers.

De Ligt liep de blessure in november vorig jaar op en werkte sindsdien intensief aan zijn herstel. Uiteindelijk bleek een operatie onvermijdelijk. Daarmee komt er een pijnlijk einde aan een seizoen waarin de verdediger al lange tijd moest toekijken.

"Na zes maanden behandeling en hard werken om terug te keren, was een operatie de enige optie die overbleef", schreef De Ligt bij een foto vanuit het ziekenhuis op Instagram. "Ik ben teleurgesteld dat ik het team de afgelopen 6 maanden niet heb kunnen helpen en natuurlijk het missen van het WK, maar ik kijk ernaar uit om alles te doen om terug te keren voor de fans en me weer beter te voelen."

Oranje-internationals reageren massaal

De boodschap van De Ligt zorgde direct voor een stortvloed aan reacties. Vanuit het Nederlands elftal lieten onder anderen Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Nathan Aké van zich horen. Ook binnen de selectie van Manchester United leefde zichtbaar mee met de Nederlander.

Bruno Fernandes reageerde met een hartje onder het bericht van zijn ploeggenoot, terwijl ook Rúben Dias zijn steun uitsprak. Daarnaast kreeg De Ligt warme reacties uit zijn Ajax-verleden. Donny van de Beek, Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar wensten hem sterkte tijdens zijn revalidatie.

Ook Mikky Kiemeney steekt De Ligt hart onder de riem

Tussen de vele reacties viel ook die van Mikky Kiemeney op, de vrouw van Frenkie de Jong. Zij stuurde De Ligt meerdere klavertjes vier om hem geluk te wensen tijdens zijn herstelperiode.

Voor De Ligt betekent de operatie opnieuw een flinke mentale tik. De centrumverdediger speelde sinds november geen wedstrijd meer en wist al dat een plek in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman steeds verder uit zicht raakte.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

