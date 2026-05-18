Vrouw van Frenkie de Jong steunt Matthijs de Ligt na treurig bericht

Voor is de WK-droom definitief uiteengespat. De verdediger van Manchester United maakte vrijdag vanuit het ziekenhuis bekend dat hij geopereerd is aan zijn rug en daardoor niet met Oranje afreist naar het wereldkampioenschap in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Op sociale media werd de 52-voudig international direct overspoeld met steunbetuigingen van ploeggenoten, internationals en oud-voetballers.

De Ligt liep de blessure in november vorig jaar op en werkte sindsdien intensief aan zijn herstel. Uiteindelijk bleek een operatie onvermijdelijk. Daarmee komt er een pijnlijk einde aan een seizoen waarin de verdediger al lange tijd moest toekijken.

"Na zes maanden behandeling en hard werken om terug te keren, was een operatie de enige optie die overbleef", schreef De Ligt bij een foto vanuit het ziekenhuis op Instagram. "Ik ben teleurgesteld dat ik het team de afgelopen 6 maanden niet heb kunnen helpen en natuurlijk het missen van het WK, maar ik kijk ernaar uit om alles te doen om terug te keren voor de fans en me weer beter te voelen."

Oranje-internationals reageren massaal

De boodschap van De Ligt zorgde direct voor een stortvloed aan reacties. Vanuit het Nederlands elftal lieten onder anderen Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Nathan Aké van zich horen. Ook binnen de selectie van Manchester United leefde zichtbaar mee met de Nederlander.

Bruno Fernandes reageerde met een hartje onder het bericht van zijn ploeggenoot, terwijl ook Rúben Dias zijn steun uitsprak. Daarnaast kreeg De Ligt warme reacties uit zijn Ajax-verleden. Donny van de Beek, Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar wensten hem sterkte tijdens zijn revalidatie.

Ook Mikky Kiemeney steekt De Ligt hart onder de riem

Tussen de vele reacties viel ook die van Mikky Kiemeney op, de vrouw van Frenkie de Jong. Zij stuurde De Ligt meerdere klavertjes vier om hem geluk te wensen tijdens zijn herstelperiode.

Voor De Ligt betekent de operatie opnieuw een flinke mentale tik. De centrumverdediger speelde sinds november geen wedstrijd meer en wist al dat een plek in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman steeds verder uit zicht raakte.