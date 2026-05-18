Zenden reageert op uitsluiting Joey Veerman bij Oranje

18 mei 2026, 19:35
Zenden Veerman
Foto: © Imago
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Boudewijn Zenden heeft begrip voor de frustratie van Joey Veerman over het mislopen van het Nederlands elftal, maar benadrukt dat de uiteindelijke beslissing bij bondscoach Ronald Koeman ligt. De oud-international weet uit eigen ervaring hoe pijnlijk het is om gepasseerd te worden, hij viel namelijk in het verleden zelf buiten de selectie terwijl hij namens Liverpool actief was in de Champions League.

Veerman maakt geen deel uit van de 55-koppige voorselectie voor het naderende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Toch laat Zenden in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate weten dat het overduidelijk is dat Koeman geen voorkeur heeft voor de middenvelder van PSV. Toch wijst hij op de kwaliteiten van Veerman, die met vijftien assists over alle competities een cruciale rol speelde in het derde kampioensjaar van zijn club.

"Dat Joey een bepaalde kwaliteit heeft, is duidelijk", stelt Zenden. Hij denkt echter dat een bondscoach altijd zoekt naar de juiste chemie en een specifieke invulling van de selectie. "Ook op basis van de andere kwaliteiten die beschikbaar zijn. En dus ook of er een bepaalde match is qua type spelers. Het is een vrij complexe puzzel", aldus de oefenmeester. Zenden benadrukt dat spelers de keuze simpelweg moeten accepteren, al is het logisch dat de assistkoning van het Eredivisie-seizoen daar niet blij mee is.

Dat de sterkhouder van PSV niet eens bij de voorlopige lijst van 55 namen zit, doet behoorlijk wat stof opwaaien. Zenden bekijkt deze beslissing van de bondscoach echter van twee kanten en stelt dat hij de middenvelder ook voor de vorm op de lijst had kunnen zetten om hem vervolgens alsnog te laten afvallen. "Aan de andere kant, hij zegt: ik ga hem toch niet oproepen, dan ga ik hem er ook niet bij zetten", legt hij uit. Zenden prijst de eerlijkheid in die aanpak. "En ergens denk ik wel dat de boodschap  zo duidelijker is."

  
  
  
Joey Veerman

PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

