Gernot Trauner lijkt te vertrekken bij Feyenoord na emotioneel moment

17 mei 2026, 20:44
Gernot Trauner
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Er is nog niets officieel, maar Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg van RTV Rijnmond vermoedt dat Feyenoord deze zomer afscheid neemt van Gernot Trauner. De journalist zag een emotioneel afscheid voor de Oostenrijker in Zwolle.

Na afloop van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord (0-2) werd Trauner door de supporters van de Rotterdamse club in het zonnetje gezet. De Oostenrijker komt al sinds 2021 uit voor Feyenoord en zijn contract loopt deze zomer af. De kans bestaat dan ook dat de 34-jarige routinier zondagmiddag in Zwolle zijn laatste wedstrijd namens de Rotterdammers heeft gespeeld.

"We hebben Trauner vandaag emotioneel afscheid zien nemen van het publiek", begint Kranenburg in de podcast De Verlenging van RTV Rijnmond. "Daar hing ook een geweldig spandoek voor hem, met daarop als tekst: De kale kletser. Je zag de tranen bij Trauner. We weten dat hij graag een trainersdiploma wil behalen. Ja, gaat dat bij Feyenoord gebeuren of ergens anders? Dat weten we nog niet. Maar als we dit zo zagen, met de tranen, dan leek dit wel een afscheid te zijn van een man die het afgelopen jaar met heel veel blessureleed kampte."

Een vertrek van Trauner zou betekenen dat Feyenoord snel zaken zal moeten doen op de transfermarkt: "Op die positie is ook Beelen al lang geblesseerd, net als Jeng", stipt Kranenburg aan. "Daar moet dus serieus naar gekeken worden. Het worden drukke tijden met spelers die vertrekken."

Na afloop van de wedstrijd van Feyenoord in Zwolle werd bekend dat de Rotterdammers zich al nadrukkelijk oriënteren op andere posities binnen het elftal. Zo is NEC-aanvaller Sami Ouaissa volgens het Algemeen Dagblad concreet in beeld in De Kuip.

PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
0 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Gernot Trauner

Gernot Trauner
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 34 jaar (25 mrt. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
0
2024/2025
Feyenoord
19
0
2023/2024
Feyenoord
19
1
2022/2023
Feyenoord
19
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

