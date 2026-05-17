'Grote groep Ajax-fans viel 5 Feyenoorders aan bij tankstation'

Meer dan twintig supporters van Ajax hebben zondagmiddag een groepje van ongeveer vijf Feyenoord-fans aangevallen. Dat is althans wat presentator Frank Stout van RTV Rijnmond heeft vernomen.

Zondag ging het mis bij een omwisselpunt bij een tankstation in aanloop naar de wedstrijden tussen sc Heerenveen en Ajax enerzijds en PEC Zwolle en Feyenoord anderzijds. Supporters van Feyenoord en Ajax kregen het met elkaar aan de stok, nadat fans van de Amsterdammers de aanval op die van de Rotterdammers hadden ingezet. Daarbij zou onder andere een auto in brand zijn gestoken.

In de podcast De Verlenging van RTV Rijnmond wordt het incident besproken: "Ik heb contact gehad met een supporter en die vertelde dat er tussen de twintig en dertig Ajacieden achter de vrachtwagen vandaan kwamen en die hebben ongeveer vijf Feyenoord-fans aangevallen", zo stelt presentator Stout. "Het zijn gewone supporters. Het is heel treurig en triest."

Dat een grotere groep Ajacieden een kleine groep Feyenoord-fans heeft aangevallen, schiet bij Dennis Kranenburg in het verkeerde keelgat: "Hoe triest ben je dan? Als je ook hoort dat er auto's zijn gesloopt en in brand zijn gestoken, is dat wel echt heel treurig."

