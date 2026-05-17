'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans langs de snelweg: auto brandt uit'

Bij een tankstation langs de snelweg zou zondag een confrontatie tussen supporters van Ajax en Feyenoord-supporters hebben plaatsgevonden. Daarbij zou een auto van een fan van de Rotterdammers zijn uitgebrand.

Het X-account Casual Ultra Official plaatst zondagmiddag beelden van het tankstation waar fans van Ajax en Feyenoord het met elkaar aan de stok zouden hebben gekregen. Supporters van de Amsterdammers zouden de aanval op die van de Rotterdammers hebben ingezet. Daarbij zou een auto in brand zijn gestoken, zo blijkt uit het bijschrift. Op het korte filmpje zijn inderdaad zwarte rookwolken te zien.

Voetbal Ultras schrijft op zijn beurt dat dit zou zijn gebeurd bij het omwisselpunt langs de A28. Fans van beide clubs mogen met eigen vervoer afreizen naar de wedstrijden van de zondagmiddag.

Ajax en Feyenoord sluiten het reguliere Eredivisieseizoen allebei af met een uitwedstrijd. De Amsterdammers reizen af naar Friesland, waar in een duel met sc Heerenveen een poging gewaagd gaat worden om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen. Ajax moet daarvoor als huidige nummer vijf van de ranglijst de nummer drie (FC Twente) en/of vier (N.E.C.) nog zien te passeren. Feyenoord is al zeker van plek twee en gaat op bezoek bij PEC Zwolle.