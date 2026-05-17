'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans langs de snelweg: auto brandt uit'

Bij een tankstation langs de snelweg zou zondag een confrontatie tussen supporters van Ajax en Feyenoord-supporters hebben plaatsgevonden. Daarbij zou een auto van een fan van de Rotterdammers zijn uitgebrand.
Het X-account Casual Ultra Official plaatst zondagmiddag beelden van het tankstation waar fans van Ajax en Feyenoord het met elkaar aan de stok zouden hebben gekregen. Supporters van de Amsterdammers zouden de aanval op die van de Rotterdammers hebben ingezet. Daarbij zou een auto in brand zijn gestoken, zo blijkt uit het bijschrift. Op het korte filmpje zijn inderdaad zwarte rookwolken te zien.
Voetbal Ultras schrijft op zijn beurt dat dit zou zijn gebeurd bij het omwisselpunt langs de A28. Fans van beide clubs mogen met eigen vervoer afreizen naar de wedstrijden van de zondagmiddag.
Ajax en Feyenoord sluiten het reguliere Eredivisieseizoen allebei af met een uitwedstrijd. De Amsterdammers reizen af naar Friesland, waar in een duel met sc Heerenveen een poging gewaagd gaat worden om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen. Ajax moet daarvoor als huidige nummer vijf van de ranglijst de nummer drie (FC Twente) en/of vier (N.E.C.) nog zien te passeren. Feyenoord is al zeker van plek twee en gaat op bezoek bij PEC Zwolle.
Dan ga je als normale Feyenoord-supporter gewoon een leuk dagje naar Zwolle - Feyenoord tegemoet, en dan komt er ineens een groep laffe doorgesnoven Ajax hooligans aan die je auto in brand steekt. Waarschijnlijk daarna ook weer heel stoer hard wegrennen. Hopelijk worden de daders snel opgepakt met alle camerabeelden die er langs de snelweg en bij het tankstation hangen.
@Stoker Het is al jarenlang onrustig daar in Amsterdam. Wedstrijden die expres worden gestaakt, incidenten rond uitwedstrijden; het gebeurt daar veel te vaak. Ajax is niet voor niets de club waarvan supporters het vaakst geweerd worden bij andere clubs. Keer op keer lijken die hooligans beschermd te worden door de eigen club, terwijl ze tegen de echte grote jongens nergens te vinden zijn nu weer een laffe daad tegen de normale supporter. Aangifte doen en keihard laten straffen.
