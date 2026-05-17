LIVE Eredivisie | Clubs maken opstellingen bekend voor speelronde 34

17 mei 2026, 13:20   Bijgewerkt: 13:37
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het reguliere seizoen in de Eredivisie krijgt vandaag zijn ontknoping. Waar de rechtstreekse Champions League-tickets inmiddels zijn vergeven aan respectievelijk landskampioen PSV en nummer twee Feyenoord, ligt de strijd om de overige Europese startbewijzen nog open. Onderin staat een beslissende kraker op het programma.

De huidige nummers drie, vier en vijf van de ranglijst, FC Twente, N.E.C. en Ajax, maken nog kans op plaats drie die recht geeft op een plek in de voorrondes van het miljardenbal. De nummer vier plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League, terwijl de nummers vijf tot en met negen (minus bekerwinnaar AZ) in de play-offs gaan strijden om een plek in de voorrondes van de Conference League.

Ook onderin valt vandaag nog één beslissing. Hekkensluiter Heracles Almelo en nummer zeventien NAC Breda zijn al zeker van degradatie, maar wie moet zich via de play-offs zien veilig te spelen: FC Volendam of Telstar? Dat wordt beslist in een onderling duel in Volendam. Om 14.30 uur gaat de bal op negen velden rollen, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Volledig programma Eredivisie speelronde 34 (14.30 uur)

AZ - NAC Breda
Sparta Rotterdam - Excelsior
FC Volendam - Telstar
PSV - FC Twente
N.E.C. - Go Ahead Eagles
PEC Zwolle - Feyenoord
Heracles Almelo - FC Groningen
SC Heerenveen - Ajax
FC Utrecht - Fortuna Sittard

LIVE Eredivisie: speelronde 34

Sorteer op:

29m geleden

13:46

-

36m geleden

13:39

Shaqueel van Persie terug bij Feyenoord

Mooi nieuws! Shaqueel van Persie, die eind januari geblesseerd raakte aan zijn knie tegen Real Betis, keert terug in de selectie van Feyenoord.

40m geleden

13:35

Het elftal van Sparta

41m geleden

13:34

Deze elf moeten Telstar overeind houden in Volendam

43m geleden

13:33

De opstelling van Excelsior in de derby tegen Sparta

43m geleden

13:32

Volendam met deze elf in degradatiekraker

44m geleden

13:31

Degradant NAC hoopt seizoen goed af te sluiten

1u geleden

13:28

Deze spelers moeten Groningen aan plek 9 helpen

1u geleden

13:27

De namen bij Fortuna Sittard

1u geleden

13:25

PEC Zwolle met een debutant

1u geleden

13:24

Feyenoord met Tengstedt in de basis

1u geleden

13:21

AZ sluit seizoen af tegen NAC Breda

AZ is als bekerwinnaar al zeker van Europa League-voetbal, maar toch staat er wat op het spel. De nummer zes kan, als alles tegenzit, vandaag nog afdalen naar de achtste plaats. En dat zou toch wel AZ-onwaardig zijn.

1u geleden

13:20

Dit is de opstelling van FC Utrecht

1u geleden

13:19

Dit zijn de namen bij Heracles Almelo

1u geleden

13:18

Heerenveen met deze spelers tegen Ajax

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

