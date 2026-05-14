Live voetbal

Genomineerden Johan Cruijff Talent van het Jaar bekend

14 mei 2026, 13:20
Dies Janse, Kees Smit en Mika Godts
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

De vijf genomineerden voor de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar zijn bekend. Bij de mannen zijn onder meer Kees Smit (AZ) en Mika Godts (Ajax) in de race voor de prestigieuze award.

Behalve Smit en Godts ontvingen ook Dies Janse (FC Groningen, gehuurd van Ajax), Sami Ouaissa (N.E.C.) en Mats Rots (FC Twente) een nominatie. Op 25 mei wordt tijdens de Vriendenloterij Eredivisie Awards bekend wie van hen de de prijs daadwerkelijk in de wacht sleept. De uitreiking begint om 20.30 uur en wordt live uitgezonden op ESPN.

In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie zijn Aymee Altena (sc Heerenveen), Renee van Asten (Ajax), Mao Itamura (Feyenoord), Kealyn Thomas (AZ) en Danique Tolhoek (Ajax) genomineerd.

Tweede nominatie voor Godts

Artikel gaat verder onder video

Opvallend genoeg dingt Godts bij de uitreiking mee naar twee prijzen. De Belgische buitenspeler is namelijk ook genomineerd voor de titel van Speler van het Jaar, zo werd woensdag al bekend. Daarbij krijgt hij concurrentie van het PSV-duo Ismael Saibari en Joey Veerman, Tjaronn Chery (N.E.C.) en Jakob Trenskow (sc Heerenveen).

Wie volgen Hato en Buurman op?

Vorig seizoen werden Jorrel Hato (Ajax) en Veerle Buurman (PSV) uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. Zij spelen opvallend genoeg inmiddels allebei voor Chelsea. De winnaar mag een Cruyff Court laten plaatsen op een zelfgekozen locatie.

Wie zou jij uitroepen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie?

Laden...
129 stemmen

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

  • zo 10 mei, 18:42
  • 10 mei 18:42
  • 12
Wim Kieft

Wim Kieft haalt hard uit naar Ajax na nederlaag tegen Utrecht

  • di 12 mei, 17:51
  • 12 mei 17:51
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
31
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws