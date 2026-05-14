Genomineerden Johan Cruijff Talent van het Jaar bekend

De vijf genomineerden voor de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar zijn bekend. Bij de mannen zijn onder meer (AZ) en (Ajax) in de race voor de prestigieuze award.

Behalve Smit en Godts ontvingen ook Dies Janse (FC Groningen, gehuurd van Ajax), Sami Ouaissa (N.E.C.) en Mats Rots (FC Twente) een nominatie. Op 25 mei wordt tijdens de Vriendenloterij Eredivisie Awards bekend wie van hen de de prijs daadwerkelijk in de wacht sleept. De uitreiking begint om 20.30 uur en wordt live uitgezonden op ESPN.

In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie zijn Aymee Altena (sc Heerenveen), Renee van Asten (Ajax), Mao Itamura (Feyenoord), Kealyn Thomas (AZ) en Danique Tolhoek (Ajax) genomineerd.

Tweede nominatie voor Godts

Opvallend genoeg dingt Godts bij de uitreiking mee naar twee prijzen. De Belgische buitenspeler is namelijk ook genomineerd voor de titel van Speler van het Jaar, zo werd woensdag al bekend. Daarbij krijgt hij concurrentie van het PSV-duo Ismael Saibari en Joey Veerman, Tjaronn Chery (N.E.C.) en Jakob Trenskow (sc Heerenveen).

Wie volgen Hato en Buurman op?

Vorig seizoen werden Jorrel Hato (Ajax) en Veerle Buurman (PSV) uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. Zij spelen opvallend genoeg inmiddels allebei voor Chelsea. De winnaar mag een Cruyff Court laten plaatsen op een zelfgekozen locatie.

