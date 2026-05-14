Van Wolfswinkel droomt van eersteklasser: 'Ik zou daar dolgraag een keer spelen'

Hoewel de profcarrière van er bijna op zit, gaat de 37-jarige spits als het aan hemzelf ligt niet helemaal stoppen met voetballen. In gesprek met ESPN spreekt de geroutineerde aanvaller zijn diepe wens uit om voor zijn eerste amateurclub, het Utrechts VV Woudenberg, te gaan spelen.

Van Wolfswinkel verruilde VV Woudenberg op 12-jarige leeftijd voor de jeugdopleiding van Vitesse, waar hij in het seizoen 2007/08 zijn profdebuut maakte. Zijn loopbaan leidde hem vervolgens langs achtereenvolgens FC Utrecht, Sporting CP, Norwich City, Saint-Etienne, Real Betis, opnieuw Vitesse, FC Basel en, sinds de zomer van 2021, FC Twente.

Aan het eind van het huidige seizoen houdt Van Wolfswinkel er definitief mee op. De kans is aanwezig dat hij komende zondag zijn laatste wedstrijd als prof speelt. Twente begint als nummer drie van de ranglijst aan de laatste speelronde in de Eredivisie, waarin het op bezoek gaat bij landskampioen PSV. Alleen als de huidigee nummers vier én vijf (N.E.C. en Ajax) de Tukkers nog weten te passeren, wordt de loopbaan van Van Wolfswinkel nog met een of twee wedstrijden verlengd. Twente zou bij een vijfde plaats namelijk veroordeeld zijn tot deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Toch gaat Van Wolfswinkel niet helemaal verloren voor het voetbal, als het aan hem ligt. De spits hoopt na zijn afzwaaien als prof op een terugkeer bij VV Woudenberg, dat komend seizoen uitkomt in de eerste klasse. "In mijn hele carrière draaide het niet om prijzen. Het gaat mij om mensen om me heen. De mensen uit Woudenberg hebben mij altijd gevolgd en gesteund. Ik heb die steun altijd gevoeld en ik wil nu wat teruggeven. Ik hoop dat ik de jonge jongens daar wat kan meegeven", zegt Van Wolfswinkel. "Ik heb mijn hele carrière gezegd dat ik bij VV Woudenberg wil eindigen en dat zou heel goed kunnen gebeuren. Ik kom nog wekelijks op de club en wil hen wat teruggeven. Ik zou daar dolgraag een keer spelen, met mijn vrienden en familie, die mij altijd hebben gevolgd, lekker dicht bij huis op het terras. Dat lijkt me prachtig."