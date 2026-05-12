Teun Gijselhart lijkt bezig aan zijn laatste weken in het shirt van De Graafschap. De 21-jarige middenvelder, die een goede ontwikkeling doormaakt op De Vijverberg, staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Twente. Toch lijkt een overstap naar Enschede van de baan: volgens De Gelderlander heeft de Spaanse club Deportivo La Coruña zich officieel gemeld voor de Amsterdammer.
Volgens clubwatcher Leon ten Voorde is de kans klein dat Gijselhart volgend seizoen in de Grolsch Veste te bewonderen is. "Die gaat waarschijnlijk niet naar FC Twente", opent de journalist stellig in de podcast De Ballen Verstand. "Ik denk dat hij naar het buitenland gaat. Ik heb hem trouwens twee wedstrijden bekeken in de play-offs tegen Almere City FC, en daar wist hij mij niet te overtuigen."
Ten Voorde, die bekendstaat om zijn scherpe blik op de verhoudingen in Oost-Nederland, was niet bepaald onder de indruk van de recente verrichtingen van de verdedigende middenvelder. "Aan sommige momenten kun je zien dat hij bepaalde kwaliteiten heeft, maar ik dacht nog niet dat hij naar FC Twente zou komen op basis van die twee wedstrijden. Dat is zak en as", vervolgt de clubwatcher.
Gijselhart werd vorig jaar nog weggestuurd door PEC Zwolle, maar knokte zich via een uitstekend jaar in de Keuken Kampioen Divisie terug in de schijnwerpers. Dat hij Twente nu lijkt af te wijzen voor een avontuur over de grens, zorgt voor onbegrip bij Ten Voorde. "Als jij vorig jaar bent weggestuurd en je kunt nu naar FC Twente, dan wist ik het wel. Maar blijkbaar is het gras in de tweede divisie van Spanje wat groener. Dan denk ik: laat hem lekker gaan, maar waar kies je dan voor?"
De club staat momenteel op een tweede plek in de Segunda Division A en is met nog drie wedstrijden te gaan hard op weg naar directe promotie naar La Liga. Volgens FootballTransfers vertegenwoordigt de middenvelder momenteel een marktwaarde van 600.000 euro.
Nou Ten Voorde, wanneer je voor Spanje in plaats van Twente kiest, kies je voor lekker weer, veel geld, waarschijnlijk (in de picture kunnen spelen in) Primera Division en een mooi avontuur. Je kiest niet voor regen, Ten Hag en Van den Brom. Wat snap je niet?
