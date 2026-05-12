Cork City FC stopt per direct met het plaatsen van berichten op X. De Ierse formatie heeft maandagmiddag via een kort maar krachtig statement op het platform zelf aangekondigd dat de samenwerking definitief ten einde is. Daarmee volgt de club een groeiende trend in de voetbalwereld.

Met de post 'This is our final post on X' laat de club uit Ierland er geen gras over groeien. Hoewel de club in het bewuste bericht niet direct een reden geeft voor het vertrek. Het wordt duidelijk dat de club de voorkeur geeft aan kanalen waar meer controle is op de inhoud en waar de interactie met de supporters beter verloopt.

Trend zet door

De stap van Cork City komt niet uit de lucht vallen. Sinds de overname van het platform door Elon Musk zijn meer clubs kritisch geworden over de koers van X. Ook in Duitsland is die ontwikkeling zichtbaar: zowel FC St. Pauli als Werder Bremen hebben hun aanwezigheid op het platform inmiddels beëindigd. De toename van advertenties, bots en de verandering in het algoritme zorgen ervoor dat steeds meer voetbalorganisaties stoppen met X.

Focus op eigen kanalen

Voor de volgers van The Rebel Army betekent dit dat zij voor wedstrijdverslagen en transfernieuws voortaan op andere plekken moeten zijn. De club benadrukt dat de communicatie via de officiële website en de eigen app belangrijker wordt. Hiermee wil Cork City de regie over hun eigen nieuws volledig in eigen hand houden, zonder afhankelijk te zijn van X.