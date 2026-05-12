Valentijn Driessen hoopt dat Almere City snel sneuvelt in de play-offs om promotie naar de Eredivisie, zo maakt hij duidelijk in Kick-off. In tegenstelling tot zijn collega Mike Verweij, vindt Driessen de Flevolanders totaal geen toevoeging voor het Nederlandse betaalde voetbal.

Almere City maakte geen aanspraak op directe promotie, maar kan via de Keuken Kampioen Play-Offs alsnog terugkeren naar het hoogste niveau. De ploeg van Jeroen Rijsdijk versloeg FC Den Bosch en De Graafschap in de nacompetitie en staat in de halve finale tegenover Willem II. Mocht Almere dat tweeluik winnen, dan neemt het de club het op tegen de nummer zestien van de Eredivisie.

“Wel leuk voor Almere, want die zijn vorig jaar gedegradeerd en die begonnen echt niet goed. Dan zie je toch wat scorende spitsen, Julian Rijkhoff en Ferdy Druijf, doen. Ik vind Almere wel een leuke club”, zegt Verweij in eerste instantie.

Driessen gaat daar absoluut niet in mee: “Ik hoop niet dat die promoveren”, begint de chef voetbal van De Telegraaf. “Wat heb je aan Almere City in de Eredivisie? Aan 2500 man die op die tribune zitten. Het gaat helemaal nergens over en je kunt het nauwelijks betaald voetbal noemen. Laat die maar lekker in de eerste divisie”, haalt de journalist uit.