Almere City schakelt De Graafschap uit en blijft op promotiekoers

Almere City heeft zich zaterdagavond ten koste van De Graafschap geplaatst voor de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Een 2-2 gelijkspel was voldoende voor de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk om de klus te klaren en zich te mogen opmaken voor een dubbele confrontatie met Willem II.

De Superboeren moesten op eigen veld de 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd zien goed te maken, en gingen op De Vijverberg dus ook op zoek naar een vroege voorsprong. De eerste kans op een treffer was voor Kyano Kwint, maar de spits van De Graafschap zag zijn kopbal langs de verkeerde kant van de paal gaan. Aan de overkant voorkwam doelman Ties Wiggers halverwege het eerste bedrijf met een uitstekende redding op een afstandsschot van Hamza El Dahri dat Almere op voorsprong kwam. Tien minuten later werd Wiggers alsnog geklopt, door een knappe kopbal van Ferdy Druijf namen de bezoekers een 0-1 voorsprong. De Graafschap kreeg daarna wel wat mogelijkheden om wat terug te doen, maar omdat Chahid el Allachi zowel een schot als een kopbal over het doel van Tristan Kuijsten zag gaan, ging Almere met een minimale voorsprong aan de thee.

Vlak na rust wist De Graafschap wél wat terug te doen, toen Rowan Besselink in twee instanties trefzeker was na een vrije trap van Fedde de Jong. De goal zorgde voor hernieuwd geloof in de volgende ronde bij het thuispubliek, maar dat verdween net zo hard weer toen Almere een kwartier na rust opnieuw op voorsprong kwam. Een schot van Milan de Haan werd door Teun Gijselhart ongelukkig van richting veranderd, waardoor Wiggers er niet meer bij kon: 1-2.

De Graafschap probeerde daarna nog wel om terug te komen in de wedstrijd, maar dat lukte lange tijd niet. De thuisploeg beëindigde het duel ook nog eens met tien man: in de slotfase kwam doelpuntenmaker Besselink roekeloos met hoog geheven been in bij tegenstander Bas Huisman, wat hem een directe rode kaart opleverde. In ondertal kwam De Graafschap vervolgens wél langszij, toen Kwint alsnog zijn treffer meepikte bij het ingaan van de blessuretijd.

Almere City mag zich nu gaan opmaken voor de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie. Daarin neemt de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk het op tegen Willem II, dat eerder op de zaterdag afrekende met provinciegenoot RKC Waalwijk. De winnaar van het tweeluik strijdt daarna met de nummer zestien van de Eredivisie om een plek op het hoogste niveau.