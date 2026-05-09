Verbijstering om bizarre uitspraak Rowan Besselink: 'Dit kun je toch niet zeggen?'

zorgt na afloop van Almere City - De Graafschap voor ongeloof bij Kees Kwakman en Pascal Kamperman. De verdediger zegt in een interview met ESPN dat hij niet bang is voor een langdurige schorsing naar aanleiding van de directe rode kaart die hij vlak voor tijd kreeg, voor een onbesuisde overtreding op .

Besselink bracht vlak na rust het geloof terug op De Vijverberg, door in twee instanties de 1-1 op het bord te zetten. Door zijn treffer hadden De Superboeren nog twee goals nodig om de stand over twee wedstrijden weer gelijk te trekken. Een kwartiertje later vervloog de hoop van het thuispubliek echter weer toen Milan de Haan de 1-2 aantekende. In de slotfase moest Besselink vervolgens met direct rood van het veld nadat hij met hoog geheven been wild op Huisman in kwam vliegen. Daarbij raakte hij zijn opponent overigens niet vól, maar het gevaarlijke inkomen was toch voldoende voor scheidsrechter Erwin Blank om de verdediger met rood weg te zenden. Dat Kyano Kwint in extremis nog gelijk maakte, deed er vervolgens niet meer toe.

'Huisman heeft mazzel, dit was levensgevaarlijk'

Kwakman spreekt in de nabeschouwing op ESPN zijn afschuw uit over de charge van Besselink: "Huisman heeft echt mazzel. Als hij hem echt raakt is het einde seizoen, al is dat al heel snel. Maar dan is hij echt klaar, hij komt veel te wild in. Levensgevaarlijk", aldus de oud-verdediger. Kamperman concludeert: "Hier zit alle frustratie van de hele avond en misschien wel het hele seizoen in." Kwakman voorziet dan ook een forse straf: "Dit is lekker, dan ben je de eerste drie wedstrijden van het seizoen geschorst. Daar word je niet vrolijk van."

'Geen intentie om hem een doodschop te geven'

Vervolgens schakelt de regie naar Besselink zelf, die geïnterviewd wordt door verslaggever Bennett van Fessem. De verdediger heeft de beelden zojuist teruggezien, maar op de vraag of 'de stoppen bij hem doorsloegen' antwoordt hij ontwijkend: "Dat viel nogal mee, denk ik. Ik kom gewoon te laat, een samenhang van alles." Van Fessem vraagt door: "Je been is wel echt hoog, hè? Het is niet zomaar een tackle. Wat wilde je dan: de bal raken of was het alles op zwart?" Besselink bezweert echter: "Ik wil altijd de bal raken, ik heb geen intentie om hem een doodschop te geven."

'Als je dit ziet, dan kun je dat toch niet zeggen?'

Later in het gesprek vraagt Van Fessem aan Besselink of hij niet bang is dat zijn vakantie nu nóg langer gaat duren door een schorsing van meerdere wedstrijden. "Met die rode kaart? Mwah, als je hem terugkijkt, terug naar geel? Niks aan de hand", reageert de verdediger echter. De interviewer weet niet wat hij hoort: "Nee, serieus, kom op. Als je dit ziet, dan kun je dat toch niet zeggen?" Maar Besselink houdt vol: "Het is niet dat ik met mijn nop op zijn been raak, of zo."

'Lekker hoor, zo'n voorbereiding...'

Kwakman en Kamperman hebben het interview met ongeloof aangehoord. "Ik heb weinig hoop voor hem", zegt Kamperman. Kwakman: "Het moest er nog bijkomen dat hij Huisman had geraakt! Die had er zes maanden uit gelegen." Kamperman vraagt zich verontwaardigd af: "Even serieus, wat denkt hij nou zelf?" Kwakman gaat er dan ook nog steeds vanuit dat Besselink wel degelijk een wedstrijd of drie zal moeten toekijken. "Lekker hoor, zo'n voorbereiding. Dat je elke belangrijke wedstrijd wissel staat, omdat ze weten dat je toch niet gaat spelen", aldus de Volendammer.

Terechte rode kaart voor Rowan Besselink? 😅🟥 — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2026 De Graafschap-verdediger Rowan Besselink over zijn rode kaart:



"Als je 'm terugkijkt, terug naar geel" 🟥➡️🟨 — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2026