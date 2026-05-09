Noorwegen reist met torenhoge verwachtingen af naar WK 2026

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Noorwegen, dat zijn langverwachte WK-rentree maakt.

Na 28 jaar afwezigheid keert Noorwegen terug op het allerhoogste podium. De Scandinaviërs plaatsten zich op indrukwekkende wijze voor het WK en deden dat met cijfers die in Europa ontzag afdwongen. Met acht zeges uit acht kwalificatieduels, 37 doelpunten en een ontketende Erling Haaland reist Noorwegen straks niet als figurant, maar als gevaarlijke outsider af naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Artikel gaat verder onder video

Onder bondscoach Stale Solbakken leeft het gevoel dat dit de sterkste Noorse generatie in decennia is. Niet alleen vanwege Haaland, die met zestien treffers de Europese kwalificatiereeks domineerde, maar ook dankzij de creativiteit van Martin Ødegaard, de energie van Antonio Nusa en de fysieke aanwezigheid van Alexander Sørloth en Jørgen Strand Larsen.

De Noren treffen in Groep I direct stevige tegenstand met Frankrijk, Senegal en Irak. Toch groeit het geloof dat deze selectie eindelijk een nieuw hoofdstuk kan schrijven in de Noorse voetbalgeschiedenis.

Haaland moet Noorwegen naar historische WK-run leiden

Noorwegen maakte in de kwalificatie indruk met dominant en aanvallend voetbal. De 1-4 overwinning op Italië in San Siro shockeerde Europa, terwijl de 11-1 zege op Moldavië de aanvalskracht van Solbakkens ploeg onderstreepte.

Zoals verwacht stond Haaland centraal in vrijwel alles. De spits van Manchester City scoorde zestien keer in acht kwalificatiewedstrijden en gaat zijn eerste grote eindtoernooi in als absolute wereldster. Binnen Noorwegen leeft de overtuiging dat dit hét moment is waarop Haaland ook met zijn nationale ploeg definitief wereldwijde status kan claimen.

Toch draait het niet alleen om hem. Ødegaard geldt als het creatieve brein van de ploeg, al werkte de Arsenal-aanvoerder de voorbije maanden aan zijn herstel van een knieblessure. Daarnaast beschikken de Scandinaviërs met Oscar Bobb, Antonio Nusa en Andreas Schjelderup over een nieuwe generatie technische en explosieve aanvallers.

Voorin heeft Solbakken bovendien luxeproblemen. Naast Haaland zijn ook Sørloth en Strand Larsen bezig aan sterke seizoenen in Europa. Daardoor beschikt Noorwegen ineens over een aanval die qua diepte en kwaliteit tot de interessantste van het toernooi behoort.

Programma WK 2026: Noorwegen tegen Frankrijk

Speelschema Noorwegen (Groep I):

17 juni - 00:00 uur: Irak - Noorwegen in Boston

23 juni - 02:00 uur: Noorwegen - Senegal in New York/New Jersey

26 juni - 21:00 uur: Noorwegen - Frankrijk in Boston

Van 1998 naar 2026: Noorwegen wil oude glorie laten herleven

De laatste Noorse WK-deelname dateert van 1998 in Frankrijk. Dat elftal stuntte destijds door Brazilië met 2-1 te verslaan dankzij een late strafschop van Kjetil Rekdal. Noorwegen bereikte toen de achtste finales, nog altijd de beste prestatie ooit van het land op een wereldkampioenschap.

Sindsdien verdween Noorwegen jarenlang uit beeld op eindtoernooien. Grote talenten kwamen en gingen, maar kwalificatie bleef telkens buiten bereik. Tot nu.

Met Solbakken staat er bovendien een bondscoach die exact weet wat een WK met een land kan doen. De oud-middenvelder speelde zelf op het WK van 1998 en leidde Noorwegen nu terug naar het mondiale podium. Zijn persoonlijke verhaal maakt die wederopstanding extra bijzonder: in 2001 kreeg hij tijdens een training een hartstilstand en werd hij klinisch dood verklaard voordat artsen hem succesvol reanimeerden.

De groepsfase wordt direct een serieuze test. Noorwegen opent tegen Irak, treft daarna Senegal en sluit af met topfavoriet Frankrijk. Toch lijkt niemand binnen het Noorse kamp nog onder de indruk van grote namen of reputaties. Met Haaland in bloedvorm en een generatie die eindelijk een podium krijgt, droomt Noorwegen van een sprookje op het WK van 2026.