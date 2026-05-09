Unieke misser Harry Kane, Matthäus spreekt van 'sabotage'

Harry Kane heeft zaterdag voor het eerst sinds zijn komst naar Bayern München een penalty gemist in de Bundesliga. De Engelsman mikte in het uitduel bij VfL Wolfsburg naast vanaf de stip, waarbij Duits voetbalicoon Lothar Matthäus vermoedt dat er sabotage in het spel was. De misser werd Der Rekordmeister dankzij Michael Olise echter niet fataal.

Kane mocht na iets meer dan een halfuur spelen vanaf de stip gaan aanleggen voor zijn 33ste (!) competitietreffer van het seizoen, na een overtreding op Olise. Oog in oog met Wolfsburg-doelman Kamil Grabara mikte de Engelsman de bal echter naast. Dat betekende gelijk een primeur: tot vandaag had Kane alle 24 penalty's die hij namens Bayern in de Bundesliga mocht nemen weten te benutten.

In de rustanalyse bij het Duitse Sky werden beelden vertoond waarop te zien was hoe Wolfsburg-speler Jeanuël Belocian met zijn schoen het gras van de penaltystip lijkt te beschadigen tijdens de VAR-check. Matthäus, als analist bij de zender aangeschoven, vermoedt dat er inderdaad sprake was van sabotage: "Als de scheidsrechter het toch niet ziet... Hij staat daar een beetje los van de rest. Iedereen wacht nog op de VAR. Dus hij maakt er nog maar een gaatje bij", aldus de 150-voudig international van Die Mannschaft. Bij het opnieuw bekijken van de gemiste poging van Kane weet Matthäus het helemaal zeker: "Hij glijdt een beetje uit en kijkt direct achterom. Daar was iets aan de hand!"

De misser van Kane werd Bayern overigens niet fataal. Tien minuten na rust tekende Olise met een fraai gekruld schot, dat via de onderkant van de lat binnenviel, alsnog voor de enige treffer van het duel: 0-1.

Door het verlies moet Wolfsburg, waar Christian Eriksen in de basis begon en voormalig N.E.C.-spits Kento Shiogai een kwartier voor tijd mocht invallen, nog altijd vrezen voor degradatie. Met nog één wedstrijd te gaan staan Die Wölfe op de zestiende plaats, die aan het eind van de rit play-offwedstrijden tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga zou betekenen. De onderste twee ploegen, op dit moment St. Pauli en Heidenheim, degraderen rechtstreeks naar het tweede niveau. De verschillen zijn echter maar klein: St. Pauli heeft net zoveel punten als Wolfsburg (26), maar een iets minder doelsaldo. Heidenheim is hekkensluiter met 23 punten, maar heeft nog twee wedstrijden te spelen en staat dus in verliespunten gelijk met beide concurrenten. Saillant detail: in de laatste speelronde gaat Wolfsburg op bezoek bij St. Pauli, wat dus een rechtstreeks duel om lijfsbehoud gaat worden.