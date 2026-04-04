Bayern-icoon Müller-Wohlfahrt geeft Guardiola trap na: 'Compleet absurd'

4 april 2026, 06:55
Pep Guardiola als trainer van Bayern München, helemaal links Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt doet elf jaar na dato een boekje open over zijn vertrek als clubarts van Bayern München. Een aanvaring met toenmalig hoofdtrainer Pep Guardiola was voor de flamboyante arts de reden om op te stappen.

Müller-Wohlfahrt werkte al sinds 1977 (!) als clubarts voor Bayern en maakte in de decennia daarna tal van trainers mee, van Detmar Cramer tot Franz Beckenbauer en van Ottmar Hitzfeld tot Louis van Gaal. In de zomer van 2013 stelde Bayern Guardiola aan, die in de jaren daarvoor naam had gemaakt bij FC Barcelona. De Catalaan leidde de Duitse Rekordmeister naar drie achtereenvolgende landstitels en twee keer de eindzege in de DFB-Pokal, maar Europees succes bleef uit. In 2016 vertrok Guardiola naar Manchester City, waar hij nog altijd de scepter zwaait.

Op 16 april 2016, vlak voor het einde van Guardiola's derde en laatste seizoen in München, kondigde Müller-Wohlfahrt zijn vertrek aan. In gesprek met Der Spiegel legt de arts uit waarom. "Het was 15 april, een vreselijke dag. We hadden de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League verloren van FC Porto (met 3-1, red.). Na de wedstrijd kreeg ik in de kleedkamer, waar het hele team bij was, de schuld van de nederlaag. Ik kreeg te horen dat we teveel blessures hadden en dat ik spelers te lang liet revalideren. Dat was compleet absurd. Ik weigerde dat te accepteren."

Müller-Wohlfahrt was dus woedend stipt aan dat 'topatleten van over de hele wereld' hem juist consulteerden, omdat zijn diagnoses preciezer waren dan die van anderen en de hersteltijd dankzij hem juist korter was. In de ogen van Guardiola duurde het dus blijkbaar alsnog te lang. "Hij was blijkbaar bij Barcelona gewend om het laatste woord te krijgen over medische zaken, maar in München deden we dat tot dat moment anders", aldus de arts.

Onder eerdere Bayern-trainers genoot Müller-Wohlfahrt juist 'respect en vertrouwen', zegt hij. Dat het met Guardiola tot een botsing kwam wijt hij aan het feit dat voorzitter Uli Hoeneß op dat moment een gevangenisstraf uitzat wegens belastingontduiking. "Hij heeft altijd achter mij gestaan. Als hij op de club was geweest, dan was dit met Guardiola nooit gebeurd. Daar ben ik zeker van", aldus Müller-Wohlfahrt. De arts keerde in 2017, toen Guardiola inmiddels in Manchester werkte, overigens weer terug bij Bayern, om in 2020 definitief met pensioen te gaan.

Pep Guardiola

Pep Guardiola
Manchester City
Team: Man City
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (18 jan. 1971)

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Dortmund
28
32
64
3
Leipzig
28
19
53
4
Stuttgart
28
18
53
5
Hoffenheim
28
14
50

Complete Stand

