zou komende zomer alweer kunnen vertrekken bij PSV. Bayern München zal volgens commissaris Uli Hoeness ‘geen grote moves’ gaan maken, maar Voetbal International stelt dat het terughalen van Wanner ‘ongetwijfeld’ niet als grote transfer wordt gezien. De Duitser kan namelijk voor een ‘relatief bescheiden bedrag’ terug naar de Duitse recordkampioen.

PSV betaalde afgelopen zomer een bedrag van vijftien miljoen euro om Wanner los te weken bij Bayern München. In Eindhoven moest hij de opvolger worden van Malik Tillman, die de overstap naar Bayer Leverkusen had gemaakt. Bayern zou bij de transfer van Wanner een terugkoopoptie hebben bedongen, maar het was onduidelijk wat voor bedrag hiermee gemoeid zou zijn.

Inmiddels is er iets meer duidelijkheid over de toekomst van Wanner. In een interview met Bild liet Hoeness weten komende zomer ‘geen grote moves’ te gaan maken op de transfermarkt. “Transfers mogen ons nooit in de schulden brengen, is het credo bij Bayern. Dan is er geen ruimte meer om te compenseren. Toen we ontdekten dat onze spaarrekening kleiner en kleiner werd, hebben we meteen op de rem getrapt”, liet de commissaris weten.

Naar aanleiding van het interview besloot VI in de situatie van Wanner te duiken. Het weekblad schrijft dat de uitspraken van Hoeness niet betekenen dat PSV zich geen zorgen hoeft te maken om een vertrek van de aanvallende middenvelder. VI weet namelijk dat Bayern Wanner voor een ‘relatief bescheiden bedrag’ terug naar de Allianz Arena kan halen en dat dit voor Der Rekordmeister ‘ongetwijfeld’ niet als ‘grote move’ wordt gezien.