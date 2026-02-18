Lee-Roy Echteld heeft duidelijkheid verschaft over de spitspositie bij AZ. geldt volgens de oefenmeester als zijn eerste keus. Met en beschikken de Alkmaarders over twee andere uitstekende aanvalsleiders, maar zij moeten voorlopig genoegen nemen met een reserverol.

Na het ontslag van Maarten Martens, die in januari aan de kant werd geschoven wegens wisselvallige resultaten, is Echteld verantwoordelijk voor de hoofdmacht van AZ. De interim-trainer wordt door zijn spelersgroep inmiddels geprezen om zijn duidelijkheid. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel in de tussenronde van de Conference League tegen FC Noah werd Echteld gevraagd naar de spitspositie bij AZ. Uit zijn antwoord bleek dat hij inderdaad geen onduidelijkheid laat bestaan.

Slecht nieuws voor Meerdink en Hornkamp

“Op dit moment is Troy de nummer één spits. Die andere twee (Hornkamp en Meerdink, red.) moeten er maar voor zorgen dat ze Troy uit de basis spelen, maar voorlopig is hij gewoon onze spits”, zegt Echteld.

Ook kreeg hij de vraag of een formatie met twee spitsen tot de mogelijkheden behoort. “In principe willen we met één spits spelen, met een tien daarachter. Dat is onze voorkeur. Tuurlijk komt Mexx er ook aan, die heeft natuurlijk grote kwaliteiten. Hetzelfde geldt voor Jizz. We zijn er als staf mee bezig om te kijken hoe we dat kunnen invullen.”

Hornkamp kwam afgelopen winter over van Heracles Almelo. De vaste som die AZ betaalde lag onder de 4,5 miljoen euro, maar dat bedrag gaat wegens (gegarandeerde) bonussen nog wat oplopen. Daarmee werd de spits de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van de huidige hekkensluiter van de Eredivisie. Een basisplaats in Alkmaar heeft Hornkamp dus echter nog niet af weten te dwingen.

Meerdink kent sowieso nog geen gelukkig seizoen. De talentvolle spits (22), maakte afgelopen zaterdag zijn rentree bij AZ. Daarvoor ontbrak hij sinds begin oktober wegens een liesblessure.