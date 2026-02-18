Live voetbal 2

Ook Telstar ontvangt boete voor eerbetoon aan overleden Ajax-fan Patrick Overeem

Eerbetoon Telstar-fans aan Patrick Overeem
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
18 februari 2026, 19:42

Telstar heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd naar aanleiding van een eerbetoon aan de overleden Ajax-fan Patrick Overeem, ook bekend als ‘Paddy’. De dertigjarige man uit IJmuiden kwam in oktober om het leven bij een ongeluk op het water. Telstar heeft een boete van 10.000 euro, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk, ontvangen.

In oktober kwam Overeem om het leven bij een aanvaring tussen een vlet van de Koperen Ploeg (een coöperatieve boot- en stuurmanvereniging in het Westelijk Havengebied in Amsterdam) en een binnenvaartschip. Ook een 24-jarige Haarlemmer kwam om het leven. Overeem was een bekend persoon in de (inter)nationale fancultuur en werd in zowel binnen- als buitenland geëerd.

Zo kwam het duel tussen Ajax en sc Heerenveen (1-1) na een half uur spelen een kwartier stil te liggen door een eerbetoon waarbij een enorme hoeveelheid vuurwerk werd afgestoken. Dit vuurwerk belandde ook op het veld. De Amsterdammers ontvingen daar in december een boete van 15.000 euro voor van de KNVB.

Ook bij Telstar - Excelsior (2-2), vlak bij IJmuiden, vond er een eerbetoon aan Overeem plaats. Inmiddels heeft de KNVB ook de promovendus hiervoor bestraft. De club uit Velsen-Zuid krijgt een boete van 10.000 euro, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk. “Telstar betreurt dat deze situatie heeft geleid tot een financiële sanctie. Dit is geld dat de club liever had ingezet ten behoeve van onze supporters”, schrijft de club. “Het afsteken van vuurwerk is verboden in het stadion en leidt tot onveilige situaties voor supporters, spelers en medewerkers. Indien betrokkenen kunnen worden geïdentificeerd, zal de club de opgelegde schade en kosten op hen verhalen.”

