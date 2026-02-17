Ajax mikt mogelijk op een absolute blikvanger als nieuwe hoofdtrainer. In de zoektocht naar een opvolger van John Heitinga laat journalist Jop van Kempen in de podcast Branie zelfs de namen van Xavi en Roberto Martínez vallen. Tegelijkertijd lijkt ook Oscar García nadrukkelijk in beeld voor een rol dichter bij het eerste elftal.

Fans van Ajax tasten al maanden in het duister over wie komend seizoen voor de groep staat. Sinds het vertrek van Heitinga in november neemt Fred Grim de honneurs waar als interim-coach. Technisch directeur Jordi Cruijff moet intussen een structurele oplossing presenteren. Van Kempen, clubwatcher van Het Parool, denkt dat hij daarbij hoog inzet.

García schuift mogelijk door bij Ajax

Er wordt al gespeculeerd dat García, onlangs aangesteld bij Jong Ajax, uiteindelijk doorschuift richting de hoofdmacht. Zelf heeft hij aangegeven dat daar niet over is gesproken. Van Kempen ziet het wel gebeuren, in een nog nader te bepalen rol. "Als je naar het profiel van García kijkt, is dat in mijn ogen geen trainer voor Jong Ajax. Ik denk dat García op enig moment door gaat schuiven naar de selectie", vertelt hij in de podcast Branie.

Opvallend is dat de financiële ruimte volgens Van Kempen niet is verruimd sinds de komst van Cruijff. "Ik heb Menno Geelen gevraagd of de financiële kaders voor Jordi Cruijff zijn aangepast, maar hij zei: 'Nee, de financiële kaders van Ajax worden niet opgerekt door de komst van Jordi'. Ze werken dus gewoon met een Europa League-begroting. Dat doet mij denken dat García uiteindelijk doorgaat naar het eerste elftal", aldus Van Kempen.

Grote naam als blikvanger?

Toch verwacht Van Kempen niet dat García de eindverantwoordelijkheid krijgt. Integendeel. Volgens hem mikt Cruijff op een internationale naam met statuur. "Ik denk dat Jordi dat gaat proberen. Dan denk ik aan Xavi en Roberto Martinez, die bondscoach is van Portugal en ook vrijkomt. Ik denk dat dit de staf is, plus nog een echte blikvanger als hoofdtrainer", besluit Van Kempen.

Xavi – clubicoon van FC Barcelona en gelauwerd om zijn spelopvatting – past inhoudelijk bij het Ajax-DNA. Martínez, momenteel bondscoach van Portugal, beschikt over internationale ervaring en reputatie. Beiden zouden de uitstraling kunnen geven waar Ajax sinds het vertrek van Erik ten Hag naar snakt.

