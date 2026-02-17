Live voetbal 1

Clubwatcher verwacht poging van Ajax voor Xavi of Roberto Martínez

Xavi Hernandez
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 februari 2026, 18:09

Ajax mikt mogelijk op een absolute blikvanger als nieuwe hoofdtrainer. In de zoektocht naar een opvolger van John Heitinga laat journalist Jop van Kempen in de podcast Branie zelfs de namen van Xavi en Roberto Martínez vallen. Tegelijkertijd lijkt ook Oscar García nadrukkelijk in beeld voor een rol dichter bij het eerste elftal.

Fans van Ajax tasten al maanden in het duister over wie komend seizoen voor de groep staat. Sinds het vertrek van Heitinga in november neemt Fred Grim de honneurs waar als interim-coach. Technisch directeur Jordi Cruijff moet intussen een structurele oplossing presenteren. Van Kempen, clubwatcher van Het Parool, denkt dat hij daarbij hoog inzet.

García schuift mogelijk door bij Ajax

Artikel gaat verder onder video

Er wordt al gespeculeerd dat García, onlangs aangesteld bij Jong Ajax, uiteindelijk doorschuift richting de hoofdmacht. Zelf heeft hij aangegeven dat daar niet over is gesproken. Van Kempen ziet het wel gebeuren, in een nog nader te bepalen rol. "Als je naar het profiel van García kijkt, is dat in mijn ogen geen trainer voor Jong Ajax. Ik denk dat García op enig moment door gaat schuiven naar de selectie", vertelt hij in de podcast Branie.

Opvallend is dat de financiële ruimte volgens Van Kempen niet is verruimd sinds de komst van Cruijff. "Ik heb Menno Geelen gevraagd of de financiële kaders voor Jordi Cruijff zijn aangepast, maar hij zei: 'Nee, de financiële kaders van Ajax worden niet opgerekt door de komst van Jordi'. Ze werken dus gewoon met een Europa League-begroting. Dat doet mij denken dat García uiteindelijk doorgaat naar het eerste elftal", aldus Van Kempen.

Grote naam als blikvanger?

Toch verwacht Van Kempen niet dat García de eindverantwoordelijkheid krijgt. Integendeel. Volgens hem mikt Cruijff op een internationale naam met statuur. "Ik denk dat Jordi dat gaat proberen. Dan denk ik aan Xavi en Roberto Martinez, die bondscoach is van Portugal en ook vrijkomt. Ik denk dat dit de staf is, plus nog een echte blikvanger als hoofdtrainer", besluit Van Kempen.

Xavi – clubicoon van FC Barcelona en gelauwerd om zijn spelopvatting – past inhoudelijk bij het Ajax-DNA. Martínez, momenteel bondscoach van Portugal, beschikt over internationale ervaring en reputatie. Beiden zouden de uitstraling kunnen geven waar Ajax sinds het vertrek van Erik ten Hag naar snakt.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
© -
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Zinchenko

Ajax-verdediger Zinchenko is de rest van het seizoen uitgeschakeld

  • Gisteren, 15:35
  • Gisteren, 15:35
  • 8
Marijn Beuker/Ajax

‘Ajax-scouts kwaad op Beuker om wegsturen Bendegúz Kovács’

  • Gisteren, 13:19
  • Gisteren, 13:19
  • 6
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
71 Reacties
14 Dagen lid
58 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer allemaal. Want de verantwoordelijken binnen de club, leggen klaarblijkelijk weer alle macht bij één persoon.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
71 Reacties
14 Dagen lid
58 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer allemaal. Want de verantwoordelijken binnen de club, leggen klaarblijkelijk weer alle macht bij één persoon.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Xavier Hernández Creus

Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel