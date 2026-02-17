staat nog altijd onbedreigd bovenaan de topscorersranglijst van de Eredivisie, maar wacht al sinds 6 december op een doelpunt. Na zijn vierklapper tegen PEC Zwolle staat de spits van Feyenoord droog, terwijl hij ook worstelt met zijn fitheid. De situatie van Ueda wordt besproken in de uitzending van FC Rijnmond.

Zondag stond Ueda negentig minuten op het veld tegen Go Ahead Eagles. Toen Feyenoord in de blessuretijd een strafschop kreeg, wilde eerste strafschopnemer Jakub Moder die druk niet aanvaarden. Toch viel de keuze vervolgens niet op Ueda, maar op Casper Tengstedt. “Het is blijkbaar zo dat Moder, die bovenaan het lijstje staat, dan iemand mag aanwijzen om de penalty te nemen. Dat vind ik best wel raar”, zegt journalist Dennis Kranenburg.

Artikel gaat verder onder video

Collega Mikos Gouka vult aan: “Als Ueda zelf niet wil en er niet lekker in zit, dan is het ook goed dat hij dat aangeeft. Maar het zegt wel alles over hoe hij er nu in staat qua vertrouwen.” Ueda miste de afgelopen weken bovendien de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam, Real Betis en FC Utrecht. “Het is een beetje vaag. Er is wel iets fysieks. Niet echt een blessure, maar wel iets waardoor hij wedstrijden heeft gemist. Ze noemen het een irritatie”, aldus Gouka.

“Er is ook een verhaal dat hij in de winterstop een transfer had kunnen maken en daar teleurgesteld over is, maar dat is niet bevestigd”, vervolgt de clubwatcher, die zag dat Ueda ook tegen Go Ahead zijn doelpuntendroogte niet kon beëindigen. “Nu had hij ook een goede kopkans en een bal op de paal. Dat is pech, want dat had hem er een beetje doorheen kunnen helpen. Maar het gaat nu wel optellen en dat gaat ook in het hoofd van de speler zitten. Dit was wel een wedstrijd waarin hij weer een beetje op koers had kunnen raken.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!