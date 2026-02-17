is bij Feyenoord onder de indruk van , zo weet De Telegraaf. De kersverse aanwinst is momenteel met de Rotterdammers in België, waar hij in afwachting van zijn werkvergunning wel mag trainen. De Engelsman heeft in eigen kringen en aan de clubleiding laten weten dit een geweldige uitkomst te vinden.

Sterling zorgde vorige week voor een verrassing door een contract tot het einde van het seizoen te tekenen bij Feyenoord. De Engelsman is momenteel in afwachting van zijn werkvergunning, waardoor hij nog niet mag deelnemen aan de trainingen in Nederland. Om Sterling toch vast mee te laten doen, heeft Feyenoord besloten een kort trainingskamp te beleggen in België. In dat land zijn de regels rondom arbeidsmigranten net iets soepeler, waardoor trainingen of opleidingstrainingen gedurende negentig dagen toegestaan zijn zonder werkvergunning.

Feyenoord hoopt erop dat Sterling uiterlijk donderdag zijn werkvergunning ontvangt. In dat geval kan hij vrijdag worden geregistreerd bij de KNVB en is de vleugelspeler zondag inzetbaar als de Rotterdammers Telstar ontvangen. De 82-voudig international heeft aan zijn zaakwaarnemer en zijn vrienden laten weten dat hij het trainingskamp van Feyenoord over de grens een geweldige uitkomst vindt. Ook de clubleiding heeft hij dit laten weten.

Eerder ging Feyenoord in april 2018, vlak voor de gewonnen bekerfinale, op een kort trainingskamp in Spanje. Giovanni van Bronckhorst was toen trainer, terwijl Robin van Persie er als speler bij was. “Dat was heel goed voor de sfeer en zo zie ik het nu ook. Je kunt mét Raheem erbij werken aan de teamcultuur”, maakt de huidige oefenmeester van Feyenoord de vergelijking.

Sterling aandachtig toeschouwer

Afgelopen weekend zat Sterling voor het eerst op de tribune in De Kuip, toen Go Ahead Eagles op bezoek kwam. De aanvaller, die al vele videobeelden heeft bekeken, zag zijn nieuwe ploeg met 1-0 winnen, maar een goed beeld van het team kreeg hij niet. De bezoekers stonden na een kwartier al met tien man, waardoor Feyenoord zich lang stuk beet op een muur van verdedigers. Daarnaast kon hij ook Luciano Valente, dit seizoen de uitblinker aan Rotterdamse zijde, niet in actie zien. De creatieveling moest namelijk een schorsing uitzitten.

Gedurende de wedstrijd was er volgens de krant één speler die ‘een uitstekende indruk’ maakte op Sterling: Jakub Moder. Beide spelers speelden jarenlang in de Premier League, maar stonden nog nooit in clubverband tegenover elkaar. Wel speelden ze in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 tweemaal tegen elkaar.