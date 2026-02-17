Live voetbal

Woerts onthult: Sterling krijgt bonus als Feyenoord tweede wordt

Raheem Sterling met als inzet Chris Woerts in Vandaag Inside
Foto: © Imago / Talpa / Realtimes
Raheem Sterling gaat de komende maanden ongeveer een miljoen euro verdienen bij Feyenoord, aldus Chris Woerts maandagavond in Vandaag Inside. De sportmarketeer weet bovendien te melden dat de Engelsman daar nog een bescheiden bonus overheen krijgt als de Rotterdammers op de tweede plaats in de Eredivisie eindigen.

Feyenoord verraste vorige week vriend en vijand door Sterling (31) plots te presenteren als nieuwe aanwinst. De 82-voudig Engels international was transfervrij op te pikken nadat Chelsea zijn doorlopende contract eind januari had verscheurd. Sterling tekende in De Kuip een contract tot het einde van het lopende seizoen.

Valentijn Driessen onthulde vrijdag in de podcast Kick-Off dat Sterling in de paar maanden dat hij bij Feyenoord onder contract staat, niet minder dan twee miljoen euro zou opstrijken. Omgerekend zou de Engelse aanvaller Feyenoord bruto zo'n twee ton per wedstrijd kosten, rekende de journalist voor. Feyenoord liet zondag echter aan de NOS weten dat Sterling 'minder dan de helft' van het door Driessen genoemde bedrag opstrijkt.

Woerts komt maandagavond in VI met de volgende cijfers. "Sterling verdient ongeveer een miljoen aan salaris", aldus de sportmarketeer. "En als ze tweede worden, dan krijgt hij nog een tonnetje bonus." Met nog elf wedstrijden te gaan staat Feyenoord momenteel tweede in de Eredivisie, met drie punten voorsprong op nummer drie Ajax en vier op nummer vier NEC, dat dinsdagavond nog wel het duel met Sparta Rotterdam gaat inhalen.

De genoemde bedragen staan in schril contrast tot het salaris dat Sterling bij Chelsea opstreek. "Hij verdiende 53 duizend euro per dag, anderhalf miljoen per maand", somt Woerts op. "Hij moest nog twintig maanden, ongeveer. Daarom was het ook heel gortig bij Chelsea, dat hij zoveel geld kreeg. Hij speelde nooit, trainde alleen maar. Dus ze hebben hem afgekocht voor tien, vijftien miljoen."

VIDEO - 'Zo kan Sterling een enorme bonus verdienen bij Feyenoord'

dilima1966
3.233 Reacties
981 Dagen lid
16.403 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

99.000 aan bonussen 😁 dan kost hij geen 2 miljoen waar ze het over hadden 🤔

