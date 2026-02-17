Van Gangelen plaatst na bijna een jaar afwezigheid Instagram-bericht over 'eenzame en bijzondere periode'

Jan Joost van Gangelen gaat de komende tijd weer wat 'dingen doen' voor ESPN. Dat was al duidelijk, alleen nu komt hij met iets meer uitleg over de afgelopen twaalf maanden, die voor hem onder meer taai zijn geweest.

Van Gangelen is een van de boegbeelden van ESPN, maar kreeg te maken met een burn-out. Dat zorgde ervoor dat hij al een tijdje niet op tv te zien is. De komende tijd gaat hij weer aan de slag, al zal dat zeker niet direct fulltime zijn.

"Lieve allemaal", begint de presentator aan zijn post op Instagram. "Het afgelopen jaar heeft voor mij vooral in het teken gestaan van tot rust komen en herstellen. Dat was hard nodig en ik ben blij dat ik er de tijd voor heb genomen en gekregen. Het was een taaie, mooie, eenzame en bijzondere periode." Van Gangelen denkt dat het 'juiste gevoel' nu weer een beetje terugkomt. "Daar ben ik natuurlijk heel blij mee."

"Daarom ga ik binnenkort voorzichtig weer wat dingen doen voor ESPN", bevestigt de lange presentator. "Stap voor stap, in mijn eigen tempo, met aandacht voor balans en vooral voor wat goed voelt. Ik heb er vertrouwen in en kijk ernaar uit om dit samen met alle collega’s weer voorzichtig op te bouwen." Van Gangelen kijkt weer met een positief gevoel naar de toekomst. "Mede dankzij jullie lieve berichten, steun en begrip. Dat vind en vond ik heel bijzonder en daarvoor wil ik jullie ook heel erg graag bedanken. 🙌🏽❤️😘 Tot binnenkort. Liefs, Jan Joost 🙌🏽❤️", luidt het laatste deel van zijn Instagram-post.