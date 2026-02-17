Estelle Cruijff heeft in Het Waren 2 Fantastische Dagen teruggeblikt op haar relatie met Ruud Gullit. De oud-voetballer ging vreemd en werd op heterdaad betrapt door zijn vrouw en hun twee kinderen.

Cruijff en Gullit waren tussen 2000 en 2013 getrouwd, maar gedurende hun relatie ging de voormalig voetballer vreemd. Met name de omgang met de Britse pers daarmee vond ze moeilijk. “De pers is daar nog net even iets heftiger dan in Nederland. Het meest eenzame gevoel voor mij was toen bepaalde krantenartikelen uitkwamen met ontrouw”, geeft Cruijff aan. “Het is alsof er een band verbroken wordt.”

Artikel gaat verder onder video

Het overspel van Gullit was niet direct reden voor Cruijff om de relatie te beëindigen. “Daarna ben ik nog wel in het huwelijksbootje gestapt”, geeft ze aan. Daarmee maakt de onderneemster duidelijk dat de ex-prof al voor hun bruiloft in 2000 vreemdging. “Ik wilde mijn gezin gewoon. Ik wilde ook niet dat zo’n puta (Spaans voor ‘teef’, red.) het zou vernachelen. Het is mijn kroost. Donder op. Sterf”, is Cruijff fel.

Later in de uitzending vertelt het nichtje van Johan Cruijff over nieuw overspel van Gullit. “Ik heb mijn man op heterdaad betrapt in mijn huiskamer”, zegt ze. “10 augustus 2010 om 22.30 uur, ik zal het nooit meer vergeten.” Ook de zoon en dochter van het paar, Maxim en Joëlle, waren daar bij. “Zij zagen dat. Mijn dochter is toen 15 kilo aangekomen. Die ging het verwerken met eten. Dat is eigenlijk de reden geweest voor de scheiding”, aldus Cruijff.

