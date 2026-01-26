Live voetbal

Gullit heeft raar gevoel bij gemiste penalty Díaz: ‘Let op de spelers van Senegal’

Brahim Díaz voor penalty
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
26 januari 2026, 23:20

Ruud Gullit heeft nog altijd een raar gevoel bij de gemiste strafschop van Brahim Díaz in de Afrika Cup-finale tussen Marokko en Senegal (0-1). De analist wil het bij Rondo nog één keer over het veelbesproken moment hebben en wijst naar de opmerkelijke reacties van de spelers van Senegal.

Na een ellenlange onderbreking mocht Díaz – in de allerlaatste seconde van de finale – aanleggen voor de strafschop. De Marokkaan faalde hopeloos: zijn dramatische panenka belandde in de handen van keeper Édouard Mendy. “Weet je waar je op moet letten: let op die spelers van Senegal”, zegt Gullit verbaasd bij het Ziggo Sport-programma Rondo.

De oud-voetballer ziet een opmerkelijke reactie ná de redding van Mendy. “Niemand juicht, niemand doet wat, iedereen loopt gewoon weg. Dat is toch gek?”, haalt hij zijn schouders op. Rafael van der Vaart vindt het niet ondenkbaar dat er sprake was van een opzettelijke misser. “Het was ook geen penalty eigenlijk. Misschien was het wel fair play?” Daar gaat Fortuna-trainer Danny Buijs niet in mee: “Dan zal hij toch wel zeggen, ik heb hem bewust gemist.”

Gullit maakt duidelijk dat hij ook geen complettheorieën heeft over de gemiste strafschop van Díaz. “Ik zeg alleen dat ik hun reactie gek vindt. Als een penalty zo lang heeft geduurd. Je bent eindelijk het veld op en ze missen hem ook nog, dan ben je toch blij”, maakt hij duidelijk.

Afrika Cup

Senegal - Marokko

1 - 0
Gespeeld op 18 jan. 2026
Competitie: Afrika Cup
Seizoen: 2025 Morocco

Meer info

Brahim Díaz

Brahim Díaz
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 26 jaar (3 aug. 1999)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
13
0
2024/2025
Real Madrid
31
4
2023/2024
Real Madrid
31
8
2022/2023
Milan
33
6

Meer info

