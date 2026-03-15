PSV zal komende zomer een lastige keuze moeten maken voor de positie onder de lat. Momenteel wordt die plek ingenomen door , terwijl ook Nick Olij tot de selectie van de Eindhovenaren behoort. wordt dit seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam, maar keert normaliter in de zomer terug naar PSV. Volgens Mario Been is de huurling zeker niet minder dan Kovár.

PSV versterkte zich afgelopen zomer met twee doelmannen. Kovár werd gehuurd van Bayer Leverkusen, waarvan de koploper inmiddels de koopoptie heeft gelicht, terwijl Olij overkwam van Sparta. Drommel, die de laatste jaren een onzekere indruk maakte als hij speeltijd kreeg in Eindhoven, bewandelde op huurbasis de omgekeerde weg om Olij op te volgen. In Rotterdam heeft hij zich helemaal herpakt.

Drommel kreeg er zaterdagavond op bezoek bij Ajax weliswaar vier om de oren, maar volgens Been speelde hij wel een prima wedstrijd, zo laat hij weten in De Eretribune. “Ik vind hem gewoon een geweldige keeper en hij heeft dit jaar bewezen voor Sparta enorm belangrijk te zijn.” Volgens de oud-trainer hebben de Rotterdammers de huidige achtste plaats mede te danken aan de sterke optredens van Drommel.

De afgelopen weken gaat het wat minder goed bij de ploeg van Maurice Steijn, met drie gelijke spelen en drie nederlagen in de laatste zes duels. “Dat is veel te weinig, maar dat zal zeker niet aan Drommel liggen”, is Been stellig, die dan over het dilemma van de Eindhovenaren begint. “Hij is nog van PSV, maar een goede Drommel zal zeker niet minder zijn dan Kovár. Ook PSV moet daar dus een hele belangrijke keuze in maken.” Kovár speelde zelf zaterdagavond een ongelukkige wedstrijd tegen NEC (2-3 verlies). Bij een van de tegengoals gleed hij uit, terwijl hij er bij de andere twee Nijmeegse treffers ook niet goed uitzag.