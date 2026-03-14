NEC stelt titelfeest PSV uit: knappe zege en omstreden goal in Eindhoven

14 maart 2026, 20:45
Youssef El Kachati viert de 1-3 bij PSV-NEC
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Jarenlange ervaring als verslaggever en redacteur voor FCUpdate, sinds het voorjaar van 2026 actief als adjunct-hoofdredacteur van de site.

N.E.C. heeft het kampioensfeest van PSV met minimaal een week uitgesteld. Anderhalve week na de gewonnen halve finale van de KNVB Beker was de stuntploeg van Dick Schreuder in het onderlinge competitieduel in Eindhoven opnieuw te sterk voor de regerend landskampioen: 2-3. Bryan Linssen was met twee treffers - waarvan eentje zeer omstreden - de grote man aan Nijmeegse zijde.

Op voorhand wist PSV dat het dit weekend al kampioen zou kunnen worden, maar dan moest wel álles meezitten. Zelf moesten de Eindhovenaren in ieder geval zien te winnen van N.E.C., als dat zou lukken zou Feyenoord zondag in De Kuip van Excelsior moeten verliezen om de derde opeenvolgende landstitel voor PSV een feit te laten worden. Aan de eerste voorwaarde wist PSV echter niet te voldoen, waardoor de ploeg van Peter Bosz nu op z'n vroegst volgende week - in het uitduel bij Telstar - de Schaal in de wacht kan gaan slepen.

PSV zonder Veerman, eerste basisplaats Willems bij N.E.C.

Bij PSV ontbrak Joey Veerman; de middenvelder was niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Bosz loste het op door Jerdy Schouten door te schuiven naar het middenveld, waardoor Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski het centrum van de defensie vormden. Verder was Anass Salah-Eddine als linksback de vervanger van de geblesseerde Sergiño Dest. Bij N.E.C. koos Dick Schreuder voor een opvallende naam in de defensie: omdat Phillippe Sandler en Brayann Pereira ontbraken, mocht Jetro Willems voor het eerst dit seizoen aan de aftrap van een Eredivisieduel verschijnen. De oud-international kent uiteraard een uitgebreid verleden bij PSV.

Linssen ontsnapt aan buitenspel

N.E.C. begon sterker, maar de eerste echte kans van de wedstrijd was voor PSV. Jasper Cillessen bracht echter redding op een inzet van Ismael Saibari. Aan de overkant kwam Sami Ouaissa even later niet bij de bal na een voorzet van Deveron Fonville. Na twintig minuten deelden de bezoekers alsnog de eerste klap uit: Bryan Linssen ontsnapte bij een pass van diezelfde Ouaissa aan de buitenspelval en faalde oog in oog met Matej Kovár niet: 0-1. PSV leek twee minuten later al wat terug te gaan doen, maar ook op een kopbal van Ricardo Pepi had Cillessen een goede redding in huis.

Omstreden tweede goal, Sildillia doet snel wat terug

In minuut 38 tekende Linssen op uiterst omstreden wijze ook voor de 0-2. De routinier werd gevonden door een lange pass van Tjaronn Chery en leek met Gasiorowski vlakbij zich de bal met de onderarm te beroeren. Scheidsrechter Joey Kooij liet echter doorspelen, waarop Linssen de bal vervolgens onder Kovár door in het net schoot. Omdat VAR Jeroen Manschot in Zeist niet met honderd procent zekerheid kon vaststellen of er nou hands gemaakt was of niet, bleef de treffer van Linssen staan en dus was het 0-2. PSV slaagde er nu echter wél in om snel wat terug te doen: na een hoekschop schoot rechtsback Kiliann Sildillia de 1-2 tegen de touwen, waarmee de ruststand was bereikt.

N.E.C. houdt stand na rust

Bosz greep halverwege in en bracht met Myron Boadu voor Gasiorowski een aanvaller voor een verdediger. Het leidde tot wat beter aanvalsspel van de thuisploeg, maar pas na een kwartier moest Cillessen voor het eerst écht aan de bak in het tweede bedrijf. De doelman bracht met de voet redding op een schot van Boadu richting korte hoek. De doelman ging even later gestrekt toen hij een bal van Dennis Man tegen het hoofd kreeg, maar kon de strijd uiteindelijk voortzetten. Dat gold even later niet voor Ouaissa, die met krampverschijnselen plaatsmaakte voor Youssef El Kachati.

Driouech scoort in extremis

Vijf minuten nadat hij erin was gekomen verdubbelde El Kachati vervolgens de voorsprong van N.E.C. Uit de rebound van een geblokt schot van Linssen schoot hij de 1-3 tegen de touwen, waardoor de marge van twee doelpunten weer hersteld was. Bosz reageerde door Couhaib Driouech in te brengen voor Pepi en later ook Esmir Bajraktarevic voor Man. De bezoekers dwongen via Lissen echter opnieuw een prima kans af om te scoren, maar dit keer wist Kovár zijn inzet wél te keren. Voor Linssen was het een van zijn laatste wapenfeiten, hij maakte in de slotfase plaats voor Dirk Proper. Een echt slotoffensief van PSV bleef vervolgens lange tijd uit, maar in de derde minuut van de blessuretijd wist Driouech met een diagonaal schot tóch de 2-3 te maken. Het leidde toch nog voor wat benauwede minuten voor N.E.C. Ivan Perisic mocht in de slotseconden nog aanleggen voor een vrije trap, maar mikte hem in de muur en toen was het voorbij en was de eerste competitiezege van N.E.C. in Eindhoven een feit.

1 reactie
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Netjes NEC, in een saai seizoen zijn jullie de smaakmaker

PSV - NEC

PSV
2 - 3
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
24
7
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

