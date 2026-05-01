Palestijnse afgevaardigde weigert handdruk van Israël op FIFA-congres

Een opmerkelijk moment tijdens het FIFA-congres in Vancouver. FIFA-president Gianni Infantino wilde Palestijnse en Israëlische vertegenwoordigers samen te brengen, maar daar slaagde hij niet in.

Jibril Rajoub was in Vancouver de aanwezige Palestijnse vertegenwoordiger, maar hij had helemaal geen zin om mee te werken aan het plan van Infantino. Rajoub weigerde om de vice-president van de Israëlische voetbalbond, Basim Sheikh Suliman, de hand te schudden en wilde ook niet naast hem poseren op het podium.

Het leverde een ongemakkelijke situatie op, waarbij Infantino in gesprek ging met Rajoub. Het lukte hem niet om de Palestijnse vertegenwoordiger te overtuigen. Infantino sloot het moment vervolgens af met een korte speech, waarna applaus volgde vanuit de zaal.

Bij het verlaten van het podium besloot Rajoub alsnog van zich te laten horen. 'Wij lijden! Wij lijden!', riep hij door de volle zaal. Na afloop verklaarde hij tegenover de media: "Degene die namens Israël heeft gesproken, heeft niet eens aandacht besteed aan het lijden en aan wat er momenteel aan de hand is. Daarom weigerde ik hem de hand te schudden. Hoe kan ik de hand schudden of op de foto gaan met zo’n man?"