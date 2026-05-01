Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Nieuw-Zeeland, dat op mondiale eindtoernooien nog nooit een overwinning boekte.

Nieuw-Zeeland bereidt zich momenteel voor op de derde WK-deelname uit de geschiedenis van het land. De nationale ploeg, bijgenaamd de 'All Whites', wist zich ruim een jaar geleden al overtuigend te kwalificeren voor het eindtoernooi in Noord-Amerika. Onder leiding van bondscoach Darren Bazeley hoopt een talentvolle generatie spelers komende zomer de allereerste overwinning op een wereldkampioenschap te boeken.

Ongeslagen in 2010

De historie van de Nieuw-Zeelanders op het mondiale podium is tot dusver bescheiden, met enkel deelnames in 1982 en 2010. Het debuut in Spanje verliep destijds moeizaam: de ploeg verloor alle drie de groepsduels van achtereenvolgens Schotland, de Sovjet-Unie en Brazilië, en keerde met nul punten en een doelsaldo van 2-12 huiswaarts. Het tweede optreden in Zuid-Afrika verliep wel wat beter. Nieuw-Zeeland speelde destijds gelijk tegen Slowakije, regerend wereldkampioen Italië en Paraguay. Hoewel de ploeg in de groepsfase werd uitgeschakeld, was het opvallend genoeg het enige land dat dat toernooi ongeslagen afsloot.

Al een jaar gekwalificeerd voor het WK

Nieuw-Zeeland, dat begin april de 85e plaats op de FIFA-wereldranglijst innam, kende een foutloze aanloop naar het eindtoernooi. In de Oceanische kwalificatiezone won de ploeg alle drie de groepswedstrijden tegen Tahiti, Vanuatu en Samoa, net als de knock-out-wedstrijden tegen Fiji en Nieuw-Caledonië. Omdat Oceanië voor het eerst een direct ticket toegewezen kreeg, hoefden de Nieuw-Zeelanders geen intercontinentale play-off(s) meer te spelen. Opvallend genoeg laste Nieuw-Zeeland sinds de kwalificatie negen vriendschappelijke wedstrijden in: daar volgden zeven nederlagen en een gelijkspel uit. Het laatste duel werd wel gewonnen: Chili werd op 30 maart in Auckland met 4-1 verslagen.

Bekende namen

De huidige selectie van de Nieuw-Zeelanders herbergt een mix van ervaren krachten die in Europa spelen en opkomend talent. Aanvoerder en spits Chris Wood (34), momenteel actief bij Nottingham Forest, is de onbetwiste leider van de aanval. Vorig seizoen was hij ongrijpbaar in de Premier League, dit seizoen wil het, mede vanwege blessures, iets minder vlotten. In acht duels op het hoogste niveau in Engeland scoorde hij twee keer. Ben Old heeft als linksback wel wat ervaring in de Franse Ligue 1, maar momenteel speelt zijn werkgever Saint-Étienne op het tweede niveau. Ook veel andere leden in de selectie spelen in lagere competities in Europa, zoals het Championship of de Schotse competitie. Een voor ons bekend gezicht maakt ook nog een kans op WK-deelname: Ryan Thomas zet bij PEC Zwolle de lijnen uit en staat momenteel op 25 caps voor zijn land.

Mogelijke basisopstelling op het WK:

Crocombe; Cacace, Boxall, Bindon, Payne; Bell, Singh, Stamenic; Garbett, Wood, McCowatt.

All Whites stuiten op België

Voor het komende wereldkampioenschap is Nieuw-Zeeland ingedeeld in Groep G. De ploeg werkt de eerste groepswedstrijd af aan de westkust van Los Angeles, waarna de selectie zal verhuizen naar Vancouver in Canada. Het toernooi begint voor de formatie van Bazeley op 16 juni met een confrontatie tegen Iran, een wedstrijd die voor de Nederlandse kijker om 03:00 uur 's nachts van start gaat. Zes dagen later is Egypte de tegenstander eveneens om 03:00 uur Nederlandse tijd. De groepsfase wordt op 27 juni afgesloten met een duel tegen België, dat om 05:00 uur 's ochtends wordt gespeeld, eveneens in het BC Place Stadium. Voor Nederlandse kijkers wordt Nieuw Zeeland zien dus echt nachtwerk.

Wedstrijdschema Groepsfase Nieuw-Zeeland - WK Voetbal 2026 Wedstrijd Datum & Tijd Locatie Iran - Nieuw-Zeeland 16 juni 2026, 03:00 SoFi Stadium, Los Angeles (VS) Nieuw-Zeeland - Egypte 22 juni 2026, 03:00 BC Place, Vancouver (Canada) Nieuw-Zeeland - België 27 juni 2026, 05:00 BC Place, Vancouver (Canada)