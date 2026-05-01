Alex Pastoor ziet als mogelijk ‘konijn uit de hoge hoed’ in de WK-selectie van Ronald Koeman. De 23-jarige aanvaller van Strasbourg keerde vorige maand terug van een dijbeenblessure die hem sinds eind november aan de kant hield. Hij zal zich in korte tijd in vorm moeten spelen om in aanmerking te komen voor het WK.

Emegha maakte in november zijn debuut voor Oranje als invaller in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen (1-1). In diezelfde interlandperiode viel hij ook in tegen Litouwen (4-0 zege). Door zijn blessure werd hij daarna niet meer opgeroepen. Pastoor sluit niet uit dat hij richting het WK weer een telefoontje kan verwachten van de bondscoach.

“Ik denk dat hij weleens het konijn uit de hoge hoed kan worden”, zei de analist van Ziggo Sport donderdagavond rondom de Conference League-wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Strasbourg (1-0), waarin Emegha een basisplek had. “Hij kan echt de verrassing zijn. Deze jongen heeft een ijzersterke kern, hij heeft iets in zijn mentaliteit waar wij als Nederlanders nog wel een puntje aan kunnen zuigen. Wat dat is? Het wij-gaat-voor-ik-gevoel. Hij doet en laat alles om maximaal te presteren.”

Koeman heeft Emegha slechts een week in actie kunnen zien bij Oranje. Of dat uitmaakt voor de bondscoach? “Dat kun je beter aan Koeman vragen", aldus Pastoor. "Maar ik denk dat we aan de voorkant best wat stootkracht en een soort over-mijn-lijk-mentaliteit kunnen gebruiken. Hij wil per se goals maken. Ik zeg niet dat anderen dat niet willen, maar hij is zo’n speler die bij wijze van spreken tot in het net door loopt om goals te maken. Ik ben gek op dit soort gasten.”

Voor Emegha is de concurrentie bij Oranje hevig. Memphis Depay, Wout Weghorst en Donyell Malen zijn doorgaans zekerheidjes in de selectie van Koeman. Met Brian Brobbey heeft hij bovendien nog een andere optie voor de spitspositie.

'Emegha goed genoeg voor Chelsea'

Emegha maakt komende zomer de overstap naar Chelsea, dat in september al een akkoord bereikte met Strasbourg over die transfer. Youri Mulder denkt dat hij goed genoeg is voor de Premier League-club “Maar misschien niet direct. Als je bij Chelsea komt, moet je maar hopen dat je speeltijd krijgt met al die goede spelers daar. Je wilt de uitdaging wel aangaan. Hij speelt nu bij een geweldige club, met een ongelooflijk mooie sfeer in het stadion en een dynamische speelstijl, met veel druk naar voren. Ze gaan als een gek tekeer. Dat past ook erg bij het spel van Emegha. Voor zijn ontwikkeling is het misschien beter dat hij daar nog even blijft spelen.”