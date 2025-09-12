Live voetbal

Chelsea haalt Emegha naar de Premier League

Emanuel Emegha van RC Strasbourg
Dominic Mostert
12 september 2025, 13:52   Bijgewerkt: 14:00

Emanuel Emegha maakt een toptransfer naar Chelsea. The Blues maken vrijdagmiddag bekend dat de spits volgend seizoen overkomt van Strasbourg. Hij maakt het seizoen dus af in Frankrijk.

Emegha heeft indruk gemaakt in de afgelopen twee jaar bij Strasbourg. De 1.96 meter lange Nederlander kwam in 64 officiële wedstrijden tot 26 doelpunten en 5 assists. Een oproep voor het Nederlands elftal leverde het Emegha nog niet op, maar Chelsea heeft wel genoeg gezien.

Strasbourg en Chelsea hebben een samenwerkingsverband, waardoor de deal makkelijk tot stand kon komen. De clubs zijn allebei eigendom van Todd Boehly. Dit seizoen worden Mike Penders, Kendry Paez en Mamadou Sarr door Chelsea verhuurd aan Strasbourg, dat de afgelopen seizoenen ook Ishe Samuels-Smith, Mathis Amougou en Diego Moreira overnam van de Engelsen.

Emegha bewandelt nu de omgekeerde weg. Op Stamford Bridge ligt een contract voor zeven jaar (!) klaar voor de 22-jarige spits. De geboren Hagenaar debuteerde in het betaald voetbal bij Sparta Rotterdam, waarvoor hij tussen 2020 en 2022 in de Eredivisie speelde. Via Antwerp FC en Sturm Graz kwam hij in de zomer van 2023 terecht bij Strasbourg. Emegha speelde negen interlands voor Jong Oranje.

Het wordt tijd dat hij wordt opgeroepen. Eerst moeten anderen het zien voordat de bondscoach het ziet. Hij heeft tijd zat toch?

