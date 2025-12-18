Live voetbal

Pasveer eerlijk over Farioli: 'Zijn trainingen waren echt saai'

Ajax-trainer Francesco Farioli
18 december 2025

Remko Pasveer heeft zich tegenover AjaxLife eerlijk uitgelaten over de trainingen van voormalig trainer Francesco Farioli. De 42-jarige doelman, die woensdag zijn honderdste duel in het keepershirt van Ajax speelde, geeft toe dat hij de oefenstof van de Italiaan soms ‘echt saai’ vond.

Pasveer kende een opvallende rol onder Farioli. Vóór de komst van de Italiaan moest de doelman het doen met een reserverol achter Diant Ramaj, maar Farioli koos – mede vanwege zijn kwaliteiten op het gebied van coaching – voor Pasveer. Dat bleek een juiste beslissing, want Ajax werd daadwerkelijk minder kwetsbaar in de achterhoede. De oudste speler van de Eredivisie kijkt met goede herinneringen terug op zijn periode onder Farioli.

Waar dat plezier vandaan kwam? “Het gevoel dat we echt met z’n allen op een missie waren. De visie vanuit de trainersstaf, onder leiding van Farioli, was zo duidelijk en alle stafleden brachten zoveel energie mee. Iedereen gedijde daar goed bij”, begint de goalie.

Pasveer deelt klein sneertje uit

Toch was niet alles perfect onder de Italiaan, die Ajax met een tweede plaats naar de Champions League loodste. “Als je ziet dat de trainers zo bezeten zijn, zet je zelf ook automatisch een stapje extra. Al waren sommige trainingen echt saai wat betreft oefenstof, maar ze waren wel allemaal gebaseerd op hun visie”, aldus Pasveer. Na het seizoen vertrok Farioli bij Ajax, om aan te slag te gaan bij FC Porto.

De doelman stond afgelopen woensdag stil bij een bijzondere mijlpaal. In het gewonnen bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7) stond Pasveer voor de honderdste keer onder de lat bij Ajax. Hoewel de keeper niet veel te doen had, waren fans kritisch op zijn optreden. Met name bij de 1-5 vonden zij dat Pasveer er niet goed uitzag.

Voor lol ga je naar de Efteling of zo. Dit is werk! en dat mag best wel eens saai zijn. Dat is inherent aan elk beroep

Achteraf gezeur. Moet je niet willen.

