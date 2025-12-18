Ondanks de enorme crisis waarin Feyenoord verkeert, vinden enkele supporters dat Robin van Persie moet aanblijven als hoofdtrainer. Na het debacle van afgelopen woensdag, toen sc Heerenveen de Rotterdammers uit het Eurojackpot KNVB-toernooi kegelde, ging De Telegraaf op zoek naar reacties van fans. Opvallend is dat geen enkele respondent vindt dat Van Persie op straat moet worden gezet.
Het is crisis met een hoofdletter C in Rotterdam. Vorige week werden de kansen op de tussenronde van de Europa League verprutst met een beschamende nederlaag tegen FCSB, terwijl Ajax drie dagen later te sterk was in De Klassieker. Woensdag kreeg Feyenoord opnieuw een tik, toen Heerenveen de Rotterdammers uitschakelde in het bekertoernooi. Na afloop van dat duel ging trainer Robin van Persie in gesprek met het boze Legioen.
Daags na de nederlaag tegen Heerenveen ging Telegraaf-journalist Hein Keijser de straat op om Feyenoord-fans te spreken over de toekomst van Van Persie. “Moet hij weg?”, vraagt de verslaggever aan verschillende supporters. “We moeten niet alle schuld op Van Persie schuiven”, zegt de eerste fan.
Daar sluiten de andere drie zich bij aan. “Nee, natuurlijk niet! Hij hoort er toch gewoon bij”, zegt een vrouwelijke supporter. “Ik geef Van Persie veel credits. Hij is een man van de club, maar ik vind het op dit moment wel lastig. Toch zijn we dit gewend. Het is even balen, maar het komt echt wel weer goed”, zegt een ander. De vierde fan vindt eveneens dat de crisis niet volledig op het conto van Van Persie te schrijven is. “Misschien heeft hij een streepje voor als oud-speler”, denkt hij.
Het hele item van De Telegraaf is hier te zien.
Dus de mening van drie toevallige supporters is ineens de stem van het hele Legioen? Ik maak me hier serieus zorgen over. Echt zorgen. Ik ben bang dat dit fout afloopt. En soms is het allemaal zo simpel, maar voor bepaalde mensen blijkbaar te moeilijk om te zien. Priske was vanaf dag 1 vogelvrij. Maar Robin van Persie? Omdat hij ‘1 van ons’ is en vanwege zijn verleden, moet hij ineens met fluwelen handschoentjes worden aangepakt? Nee. Hou toch op met dat gezwets. Stop ook met het goedpraten dat de selectie zogenaamd matig is. Er staat gewoon een prima selectie. Weet je wat een echt matige selectie was? Nelom en Bilal Başaçıkoğlu. En wie werden er toen kampioen? Juist. Ik zie nu genoeg goede spelers bij Feyenoord. En dan moeten we straks zeker weer achteraf gaan janken als ze het bij een andere club wel laten zien? Dat is exact hoe dit altijd gaat. Is er nou echt niemand, werkelijk niemand, die ziet dat Borges als buitenspeler flair, durf en een actie heeft? Ja, die actie mislukt weleens. Maar dat gebeurt bij Moussa en Sauer vele malen vaker. Ziet niemand dat Borges gewoon een parel is? Waar is de slapende reus die ontwaakt?? WE SLAPEN WEER!!
