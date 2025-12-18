Supporters van Feyenoord hebben zich na de dramatische 2-3 nederlaag tegen SC Heerenveen in de Eurojackpot KNVB Beker gemeld op de Instagram-pagina van Robin van Persie. Daar zijn veel woedende reacties te vinden.

De hoofdtrainer van Feyenoord ligt zwaar onder vuur bij een deel van de achterban. Supporters stellen dat zijn positie onhoudbaar is geworden na de tegenvallende resultaten in de Eredivisie, Europa League en de KNVB Beker. De bekeruitschakeling tegen Heerenveen lijkt voor velen de druppel.

Dat sentiment werd Van Persie woensdagavond ook al duidelijk gemaakt na afloop van de wedstrijd, toen hij samen met spelers het gesprek aanging met fanatieke supporters. De boosheid was groot en zette zich later voort op sociale media.

Op de Instagram-pagina van Van Persie verschenen tal van felle reacties. De toon varieert van harde verwijten tot dringende oproepen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. “Robin, dit kan echt niet meer. Als je echt van de club houdt, dan stap je op”, schrijft een supporter. Een ander reageert: “Jij bent het allerergste wat dit team ooit heeft meegemaakt.”

De kritiek doet Van Persie zichtbaar iets. Na afloop van de wedstrijd gaf hij al aan geraakt te zijn door de spreekkoren vanaf de tribunes. “Dat vind ik heel jammer”, zei de trainer. “Ik wil supporters blij maken en daarin heb ik als hoofdtrainer een belangrijke rol. Ik zal er alles aan doen om dit om te draaien.”