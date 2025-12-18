Supporters van Feyenoord hebben zich na de dramatische 2-3 nederlaag tegen SC Heerenveen in de Eurojackpot KNVB Beker gemeld op de Instagram-pagina van Robin van Persie. Daar zijn veel woedende reacties te vinden.
De hoofdtrainer van Feyenoord ligt zwaar onder vuur bij een deel van de achterban. Supporters stellen dat zijn positie onhoudbaar is geworden na de tegenvallende resultaten in de Eredivisie, Europa League en de KNVB Beker. De bekeruitschakeling tegen Heerenveen lijkt voor velen de druppel.
Dat sentiment werd Van Persie woensdagavond ook al duidelijk gemaakt na afloop van de wedstrijd, toen hij samen met spelers het gesprek aanging met fanatieke supporters. De boosheid was groot en zette zich later voort op sociale media.
Op de Instagram-pagina van Van Persie verschenen tal van felle reacties. De toon varieert van harde verwijten tot dringende oproepen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. “Robin, dit kan echt niet meer. Als je echt van de club houdt, dan stap je op”, schrijft een supporter. Een ander reageert: “Jij bent het allerergste wat dit team ooit heeft meegemaakt.”
De kritiek doet Van Persie zichtbaar iets. Na afloop van de wedstrijd gaf hij al aan geraakt te zijn door de spreekkoren vanaf de tribunes. “Dat vind ik heel jammer”, zei de trainer. “Ik wil supporters blij maken en daarin heb ik als hoofdtrainer een belangrijke rol. Ik zal er alles aan doen om dit om te draaien.”
Met de keuzes van Robin van Persie gaat het structureel mis. Je eigen zoon voorrang geven boven een spits die zich in de Europa League wel heeft bewezen dat zegt alles. Borges en Slory, spelers die daadwerkelijk een man voorbij kunnen komen, worden consequent genegeerd. Ondertussen worden Sauer en Sliti tot in den treure de hemel in geprezen, terwijl ze op het veld niets laten zien. Je hoeft echt geen schriftgeleerde te zijn om te zien dat deze trainer de verkeerde keuzes maakt en het simpelweg niet aankan. Dat staat los van sentiment of geduld. En dan die praatjes achteraf: “We speelden goed tegen Ajax”, “ik blijf, ik loop niet weg”. Daar krijg ik oprecht de kriebels van. Iedereen, maar dan ook iedereen, ziet dat dit onder deze trainer nooit meer goed gaat komen. Dit heeft niets te maken met blessures. Ook niet met pech. Met de selectie die je nu hebt, moet je gewoon herkenbaar voetbal spelen en een degelijke organisatie neerzetten. Maar alles is weg: het idee, de structuur, het plan. Het is tijd voor actie. Het doet mij te veel pijn om Feyenoord zo kapot te zien gaan.
Ja het gaat even wat minder. Het loopt niet. Het elftal oogt bij vlagen vermoeid en futloos en bij vlagen geweldig. Maar ik denk dat niemand durft te zeggen dat het elftal er met de pet naar gooit. Sommige spelers kunnen niet beter. Maar inzet is er. En als coach kan je na het eerste fluitje niet veel meer. Vooral niet als de spoeling zo dun is. Hij doet wat hij kan. Stoere keyboard heros. Ik begrijp de frustratie over de resultaten maar dit is onzinnig projecteren. Nieuwe coach heeft hetzelfde. Een krappe selectie door de afrikacup en blessures.
Persie kan niet worden ontslagen.Als Kloese dit doet dan moet hij ook zelf opstappem . Arnesen haalde Slot en Kloese haalt losers. Twee gehaald twee gefaald. Dan ben je compleet ongeschikt.Als ik Persie zie staan dan is er niets meer van hem over. Voor de camera niet. ( geen ouwe jongens krentebrood meer) maar vooral ophet veld. Hij is geeoon in vier maande tijd 10 jaar ouxer geworden. Hij lijkt nu opde beroemde acteur Cristopher Lee
Niet netjes allemaal, maar wel begrijpelijk en sja, tegenwoordig gaat dat op social media nu eenmaal zo. Mensen kunnen ongegeneerd vanalles roepen. vP probeert krampachtig te doen alsof hij het allemaal wel in orde gaat maken, maar als ik hem was zou ik de eer aan mezelf houden en opstappen. Zijn brevet van onvermogen heeft hij ondertussen wel al binnen. Hij kan het niet. Zoals zo vaak is een goede voetballer ook nu weer geen goede trainer. Als ze verstandig zijn in Rotterdam gaan ze na de kerst meteen in gesprek met eventuele opvolgers.
