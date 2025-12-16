De transfervrije komst van naar Ajax was 'de druppel die de emmer deed overlopen' voor hoofdscout Kelvin de Lang, zo onthult clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De 44-jarige De Lang stapt daarom ondanks een tot medio 2027 doorlopend contract op bij de Amsterdamse club.

Verweij schrijft dat De Lang het afgelopen zomer al niet eens was met het aantrekken van James McConnell. Ajax huurt de 21-jarige verdedigende middenvelder dit seizoen van Liverpool, maar de Engelsman wist zich tot nu toe niet in het elftal te knokken en kwam sinds eind oktober al niet meer in actie voor de Amsterdammers. "Het transfervrij binnenhalen van Takehiro Tomiyasu, die ruim een jaar lang buitenspel stond wegens ernstige knieblessures en momenteel wordt gekeurd in Amsterdam, zou de bekende druppel zijn die de emmer deed overlopen", aldus de journalist.

Daarnaast zou De Lang in eerste instantie de ambitie hebben gehad om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur. Kroes stelde zijn positie begin november, na het ontslag van trainer John Heitinga, ter beschikking. Hij bleef echter aan tot er een opvolger zou zijn gevonden. Ajax is daarover in gesprek met Jordi Cruijff. De Lang was in beeld om hem te gaan assisteren en plaatsmaken voor een nieuwe hoofdscout, maar ziet daar dus vanaf. "Ongetwijfeld met pijn in het hart, want De Lang heeft altijd aangegeven dat dit zijn club is", schrijft Verweij.