'Komst Tomiyasu naar Ajax was de druppel voor Kelvin de Lang'

Kelvin de Lang in de Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax-Benfica
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
16 december 2025, 11:37   Bijgewerkt: 12:11

De transfervrije komst van Takehiro Tomiyasu naar Ajax was 'de druppel die de emmer deed overlopen' voor hoofdscout Kelvin de Lang, zo onthult clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De 44-jarige De Lang stapt daarom ondanks een tot medio 2027 doorlopend contract op bij de Amsterdamse club.

Verweij schrijft dat De Lang het afgelopen zomer al niet eens was met het aantrekken van James McConnell. Ajax huurt de 21-jarige verdedigende middenvelder dit seizoen van Liverpool, maar de Engelsman wist zich tot nu toe niet in het elftal te knokken en kwam sinds eind oktober al niet meer in actie voor de Amsterdammers. "Het transfervrij binnenhalen van Takehiro Tomiyasu, die ruim een jaar lang buitenspel stond wegens ernstige knieblessures en momenteel wordt gekeurd in Amsterdam, zou de bekende druppel zijn die de emmer deed overlopen", aldus de journalist.

Daarnaast zou De Lang in eerste instantie de ambitie hebben gehad om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur. Kroes stelde zijn positie begin november, na het ontslag van trainer John Heitinga, ter beschikking. Hij bleef echter aan tot er een opvolger zou zijn gevonden. Ajax is daarover in gesprek met Jordi Cruijff. De Lang was in beeld om hem te gaan assisteren en plaatsmaken voor een nieuwe hoofdscout, maar ziet daar dus vanaf. "Ongetwijfeld met pijn in het hart, want De Lang heeft altijd aangegeven dat dit zijn club is", schrijft Verweij.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.899 Reacties
918 Dagen lid
15.865 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat was op aandringen van heitinga mcConnell waar kroes en beuker verantwoordelijk voor zijn kroes beuker natte vinger werk er van gemaakt zonder te kijken of wat dan ook halen zo zijn er wel.meer gehaald waar je geen kloten aan heb gehad

Docker
365 Reacties
29 Dagen lid
895 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja je kunt hier verschillende dingen van zeggen. Ajax heeft het ook bestuurlijk nog niet op de rit. Dat is een insteek. Wat je ook kunt zeggen is dat je de indruk krijgt dat de Lang opstapt omdat hij zijn zin niet krijgt. Ook een insteek. Persoonlijk denk ik dat McConnell onderdeel was van de Jaros huurdeal en hebben ze hem bij Ajax gestald om zich te ontwikkelen. Wat de Lang betreft, als je iemand bent die het niet eens is met de gang van zaken en je vertrekt dan, dan zegt dat ook wel wat over je eigen instelling. Plus: het is weer de Telegraaf en Verweij.

