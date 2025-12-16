De transfervrije komst van Takehiro Tomiyasu naar Ajax was 'de druppel die de emmer deed overlopen' voor hoofdscout Kelvin de Lang, zo onthult clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De 44-jarige De Lang stapt daarom ondanks een tot medio 2027 doorlopend contract op bij de Amsterdamse club.
Verweij schrijft dat De Lang het afgelopen zomer al niet eens was met het aantrekken van James McConnell. Ajax huurt de 21-jarige verdedigende middenvelder dit seizoen van Liverpool, maar de Engelsman wist zich tot nu toe niet in het elftal te knokken en kwam sinds eind oktober al niet meer in actie voor de Amsterdammers. "Het transfervrij binnenhalen van Takehiro Tomiyasu, die ruim een jaar lang buitenspel stond wegens ernstige knieblessures en momenteel wordt gekeurd in Amsterdam, zou de bekende druppel zijn die de emmer deed overlopen", aldus de journalist.
Daarnaast zou De Lang in eerste instantie de ambitie hebben gehad om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur. Kroes stelde zijn positie begin november, na het ontslag van trainer John Heitinga, ter beschikking. Hij bleef echter aan tot er een opvolger zou zijn gevonden. Ajax is daarover in gesprek met Jordi Cruijff. De Lang was in beeld om hem te gaan assisteren en plaatsmaken voor een nieuwe hoofdscout, maar ziet daar dus vanaf. "Ongetwijfeld met pijn in het hart, want De Lang heeft altijd aangegeven dat dit zijn club is", schrijft Verweij.
Dat was op aandringen van heitinga mcConnell waar kroes en beuker verantwoordelijk voor zijn kroes beuker natte vinger werk er van gemaakt zonder te kijken of wat dan ook halen zo zijn er wel.meer gehaald waar je geen kloten aan heb gehad
Ja je kunt hier verschillende dingen van zeggen. Ajax heeft het ook bestuurlijk nog niet op de rit. Dat is een insteek. Wat je ook kunt zeggen is dat je de indruk krijgt dat de Lang opstapt omdat hij zijn zin niet krijgt. Ook een insteek. Persoonlijk denk ik dat McConnell onderdeel was van de Jaros huurdeal en hebben ze hem bij Ajax gestald om zich te ontwikkelen. Wat de Lang betreft, als je iemand bent die het niet eens is met de gang van zaken en je vertrekt dan, dan zegt dat ook wel wat over je eigen instelling. Plus: het is weer de Telegraaf en Verweij.
