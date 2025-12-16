Live voetbal

Vítezslav Jaros voorspelt Ajax-ploeggenoot Aaron Bouwman (18) grote toekomst

Ajax-spelers Jaros, Bouwman en Regeer tegen Ueda tijdens Ajax-Feyenoord
Foto: © Imago
Frank Hoekman
16 december 2025, 07:51

Vítezslav Jaros voorspelt zijn Ajax-ploeggenoot Aaron Bouwman een grote toekomst. De Tsjechische keeper steekt in een interview met De Telegraaf de loftrompet over de pas achttienjarige verdediger, die hij in ooit de stap naar de Engelse Premier League ziet maken.

Jaros (24) en Bouwman stonden zondag allebei de volle 90 minuten in het veld tijdens de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord. De Liverpool-huurling hield tegen de aartsrivaal voor de vierde keer (in zestien wedstrijden) dit seizoen de voor keepers heilige 'nul', mede dankzij een prima optreden van. Bouwman. In wat pas zijn vijfde officiële wedstrijd in Ajax 1 was, bleef de jonge verdediger prima op de been tegenover Eredivisietopscorer Ayase Ueda, die feitelijk maar één echte kans op een doelpunt kreeg.

Bouwman verlengde gisteren (maandag) zijn contract bij Ajax tot medio 2030. Jaros is in zijn eerste maanden in Amsterdam onder de indruk geraakt van de talentvolle verdediger: "Hij kende een heel goede voorbereiding op het seizoen en speelde de eerste wedstrijd, maar raakte helaas geblesseerd. Net nu we hem nodig hadden, is hij de laatste vier wedstrijden weer in het elftal gekomen en hij doet het geweldig. Dat is crazy, want Aaron is pas achttien jaar oud", zegt de keeper.

Als Jaros gevraagd wordt wie van zijn ploeggenoten in de toekomst de stap naar de Premier League zou kunnen gaan maken, noemt hij Bouwman dan ook. "Hij heeft snelheid en kracht, is groot en goed aan de bal. Als hij zich zo door ontwikkelt, dan denk ik dat het goed komt."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.150 Reacties
526 Dagen lid
39.060 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Probeer Jaros van Liverpool definitief over te nemen, doet het prima.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
724 Reacties
1.176 Dagen lid
5.085 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker. Oogt als een betrouwbare no-nonsense keeper. Goede reflexen, positie in de goal en beste trap. Maar on-topic, ik heb zelden iemand horen zeggen dat zijn teamgenoot niet in het betaalde voetbal zou thuis moeten horen. Ik hoop dat Bouwman het gaat maken, we hebben een opvolger nodig van Virgil - en die potentie heeft hij volgens mij zeker.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

