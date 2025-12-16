Vítezslav Jaros voorspelt zijn Ajax-ploeggenoot Aaron Bouwman een grote toekomst. De Tsjechische keeper steekt in een interview met De Telegraaf de loftrompet over de pas achttienjarige verdediger, die hij in ooit de stap naar de Engelse Premier League ziet maken.
Jaros (24) en Bouwman stonden zondag allebei de volle 90 minuten in het veld tijdens de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord. De Liverpool-huurling hield tegen de aartsrivaal voor de vierde keer (in zestien wedstrijden) dit seizoen de voor keepers heilige 'nul', mede dankzij een prima optreden van. Bouwman. In wat pas zijn vijfde officiële wedstrijd in Ajax 1 was, bleef de jonge verdediger prima op de been tegenover Eredivisietopscorer Ayase Ueda, die feitelijk maar één echte kans op een doelpunt kreeg.
Bouwman verlengde gisteren (maandag) zijn contract bij Ajax tot medio 2030. Jaros is in zijn eerste maanden in Amsterdam onder de indruk geraakt van de talentvolle verdediger: "Hij kende een heel goede voorbereiding op het seizoen en speelde de eerste wedstrijd, maar raakte helaas geblesseerd. Net nu we hem nodig hadden, is hij de laatste vier wedstrijden weer in het elftal gekomen en hij doet het geweldig. Dat is crazy, want Aaron is pas achttien jaar oud", zegt de keeper.
Als Jaros gevraagd wordt wie van zijn ploeggenoten in de toekomst de stap naar de Premier League zou kunnen gaan maken, noemt hij Bouwman dan ook. "Hij heeft snelheid en kracht, is groot en goed aan de bal. Als hij zich zo door ontwikkelt, dan denk ik dat het goed komt."
Zeker. Oogt als een betrouwbare no-nonsense keeper. Goede reflexen, positie in de goal en beste trap. Maar on-topic, ik heb zelden iemand horen zeggen dat zijn teamgenoot niet in het betaalde voetbal zou thuis moeten horen. Ik hoop dat Bouwman het gaat maken, we hebben een opvolger nodig van Virgil - en die potentie heeft hij volgens mij zeker.
