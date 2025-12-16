John Terry kampte na afloop van de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester United in 2008 met suïcidale gedachten. Dat onthult de oud-verdediger (45) in de podcast Mennie Talks tegenover host Reece Mennie.

Nadat de finale in een 1-1 gelijkspel was geëindigd en in de verlenging niet meer werd gescoord, moesten penalty's de beslissing brengen in het Luzjniki Stadion in Moskou. Namens Manchester United miste Cristiano Ronaldo de derde strafschop, waarna Terry als vijfde en laatste Chelsea-speler aan de beurt kwam en de winnende op zijn schoen had. Oog in oog met Edwin van der Sar gleed de verdediger echter uit en schoot hij via de paal naast. Even later pakte Van der Sar de zevende Chelsea-penalty, van Nicolas Anelka, en ging de 'cup met de grote oren' alsnog naar Manchester.

Artikel gaat verder onder video

De ontgoocheling bij Terry was na de wedstrijd groot, vertelt hij ruim zeventien jaar na dato. "Als ik nu terugkijk, dan had ik er achteraf graag met iemand over willen praten. Ik herinner me dat we na de wedstrijd teruggingen naar ons hotel en dat ik op de 25ste verdieping uit het raam zat te kijken en dacht: 'Waarom? Waarom?'. Ik zeg niet dat ik was gesprongen als ik de kans had gehad, maar dat soort dingen gaan op zo'n moment wel door je hoofd", aldus de oud-verdediger. "Maar toen kwamen de jongens naar boven en die hebben we meegenomen naar beneden", vertelt Terry.

"Zelfs vandaag de dag spookt het nog door mijn hoofd. Het is in de loop der jaren wel minder geworden. Maar nu ik gestopt ben en en niet meer de focus heb op elke week spelen, raakt het me nog steeds. Ik word nog altijd midden in de nacht wakker en dan denk ik: 'Oh ja, dat is echt gebeurd'. Ik denk niet dat ik daar ooit vanaf kom", aldus Terry.

Denk jij aan zelfmoord? Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.